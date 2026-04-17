Conductor argentino reveló que tuvo fugaz romance con Keanu Reeves: "Era jovencísimo"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandro 'Marley' Wiebe, popular conductor argentino de televisión, sorprendió a muchos durante un streaming al revelar que tuvo un romance con el destacado actor canadiense Keanu Reeves.

Una confesión inesperada sobre Keanu Reeves

En medio de un diálogo con el youtuber Martin Cirio y la actriz Flor Peña, el conductor de televisión argentino Aleajndro Wiebe conocido por su apelativo de 'Marley' realizó una confesión que nadie absolutamente había esperado incluso porque involucra a una estrella de Hollywood de renombre.

La anécdota surgió en medio de un clima distendido, en el que estuvo presente el humor y la complicidad. La encargada de sacar a la luz esta historia fue la intérprete escénica, quien sin rodeos, expresó lo siguiente entre risas: "Se comió unas Keanu Reeves".

Dicho comentario terminó por desatar la sorpresa del streamer y a su vez la incomidad, aunque cauta, de 'Marley', que sin embargo, no pudo ocultar enojarse por lo dicho por la irreverente Flor Peña.

Ante la insistencia de sus amigos, la figura televisiva terminó por explicar lo sucedido con la estrella cinematográfica reconocido por películas como 'Matrix' y 'John Wick'. No obstante, no ahondó mucho más allá de lo que pudo suceder con Reeves.

"Me pongo colorado, fue hace mucho, era jovencísimo. Conocí mucha gente", admitió mientras recordaba su paso por exclusivas fiestas en Los Ángeles, en las que coincidía con artistas de primer nivel de la industria.

Otras figuras que conoció tras su paso por eventos exclusivos

Además, Alejandro Wiebe lejos de quedarse callado, amplió más el contexto de aquellos años en los que se codeaba en ambientes internacionales y comenzaba a ganar mayor notoriedad donde se encontraba con destacados artistas como es el caso del actor protagónico de 'Misión Imposible' y 'Top Gun'.

"Iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Tenía veinte años y no sabía qué hacía ahí", narró describiendo el vértigo en una etapa en la que pasó de ser un joven más a frecuentar con estrellas globales.

Esta charla que, rápidamente se volvió viral, fue sumando bromas y comentarios cada vez más filosos. Mientras que Cirio indagó sin filtros, Peña, por su parte, redoblaba la apuesta con ironías sobre el pasado del conductor, quien lejos de incomodarse se sumó al juego.

Una confesión inesperada llegó desde Argentina, en la que un conductor de televisión llamado Alejandro 'Marley' Wiebe reveló que tuvo un romance fugaz con nada más y nada menos que el actor canadiense John Wick.