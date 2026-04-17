Samahara Lobatón sorprende con INESPERADA confesión a Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP'

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. siguen sorprendiendo en 'La Granja VIP'. La hija de Melissa Klug realizó una inesperada confesión al modelo e influencer peruano, que ha causado revuelo en la farándula, ya que como se recuerda estaría comprometida con Youna.

Samahara Lobatón y su confesión a Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón no solo se ha caracterizado por su actitud y desenvolvimiento en cada uno de los episodios del reality 'La Granja VIP', que ha causado algunos enfrentamientos entre sus compañeros, sino que esta vez, durante la noche de nominación de eliminación, protagonizó un inesperado momento que dejó desconcertados a más de uno en el programa y seguidores.

Pues bien, llegó el momento de elegir a quién nominaba para que se vaya del show. Samahara sin dudarlo escogió a Renato Rossini Jr., pero lejos de ser confrontacional con él, optó por dedicarles un mensaje cargado de elogios, pero lo que más captó la atención fue una inesperada declaración, en medio de su situación sentimental con Youna.

"Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini", indicó en un inicio.

Seguidamente, tras abrir su corazón, la joven integrante del 'Team Víbora' no solo sacó a relucir algunas cualidades del influencer, sino que también le dio algunos consejos: "Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega. Me parece que debes mostrarte con lo bonito que tiene tu corazón. (...) Te lo he dicho millones de veces. Me caes súper bien, sé que podemos ser un buen equipo".

Inesperada declaración generó el debate en redes

El comentario de Samahara Lobatón no pasó desapercibido, en especial, por la conductora de 'La Granja VIP', Ethel Pozo, quien rápidamente reaccionó y elevó a escena al volver a resaltar la frase de la joven y preguntarle: "En otra vida, ¿hubiera podido pasar algo?", a lo cual la hija de la 'Blanca de Chucuito' precisó: "En otra vida, tal vez; en esta, estoy comprometida y a punto de casarme".

La influencer, tras resaltar que Renato Rossini Jr. le cae super bien, trató de cerrar su intervención recordando que había aceptado la propuesta de matrimonio de Youna, quien viene luchando contra una dura enfermedad.

Reacción de Youna tras declaración de Samahara en 'La Granja VIP'

Como era de esperarse, la reacción de Youna no tardó en aparecer en redes sociales. El joven se pronunció y calificó la reciente declaración de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr. como una falta de respeto, ya que para él se evidenciaría un acercamiento más allá del juego.

"Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto (...) y no voy a aceptarlas por parte de nadie. (...) Yo siento que Samahara tiene un tipo de acercamiento o un tipo de intención de tener algo más con Renato. Por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser", expresó muy molesto.

Es así como Samahara Lobatón sorprendió al confesar a Renato Rossini Jr. que le hubiera gustado coincidir con él en otra vida. Esta declaración no fue del agrado de Youna, con quien estaría comprometida.