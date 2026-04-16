Expareja de integrante de Armonía 10 lo acusa de VIOLENCIA FÍSICA y de no pasarle pensión a sus hijos

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Felipe Bracamonte se encuentra en el ojo de la tormenta tras las graves acusaciones de su expareja. En un reciente adelanto de "La verdad a prueba", la mujer rompió su silencio para denunciar haber sido víctima de violencia física y psicológica durante su relación con el músico, exponiendo detalles de su conducta personal que han dejado en shock a los seguidores de la agrupación piurana.

Un testimonio que estremece la pantalla

En las imágenes promocionales del espacio liderado por la periodista Andrea Llosa, se puede observar a la denunciante visiblemente afectada mientras relata los episodios de violencia que presuntamente vivió al lado del artista.

En el avance del programa, la mujer describe cómo habría sido su vínculo con el cantante: "Era muy celoso, muy tóxico, manipulador, mentiroso, mitómano. Yo tenía 14 años", se le escucha decir.

Asimismo, la expareja también lo increpa por el incumplimiento de sus responsabilidades como padre: "No cumples. Dime, ¿cuántos meses han pasado que tú no le das ni un sol a tus hijos?", le reclama en el mismo material difundido.

Acusan a Felipe Bracamonte de falta de pensión y ausencia como padre

De acuerdo con la información que se presentará en el programa, la mujer identificada como Miluska sostiene que el cantante no estaría cumpliendo con la manutención de sus hijos, de 12 y 10 años.

Uno de los puntos más críticos expuestos es el prolongado tiempo que el cantante llevaría alejado de su círculo familiar. Según se señala en el informe periodístico, Bracamonte no visitaría a sus hijos desde diciembre de 2025.

Este distanciamiento, que ya supera los cuatro meses, habría generado un profundo impacto emocional en los menores, motivando a la madre a exponer el caso públicamente tras agotar las vías privadas de conciliación.

Sin embargo, el golpe más fuerte es el económico. La denuncia sostiene que existe una deuda acumulada por concepto de pensión de alimentos que asciende a la suma de 80,838 soles.

Este monto, que corresponde a diversos periodos pendientes que el artista no habría cancelado, representa una de las deudas más altas reportadas recientemente en el mundo de la farándula local, evidenciando un incumplimiento sistemático de sus obligaciones legales como padre.

El desenlace de esta historia en "La verdad a prueba" será determinante para conocer si el artista buscará una conciliación inmediata o si la disputa se trasladará de los sets de televisión a los tribunales penales por omisión a la asistencia familiar.