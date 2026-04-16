Reimond Manco rompió en llanto tras pedirle perdón a su esposa: Estas son las imágenes que no se vieron

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reimond Manco confirmó la noche de ayer que se encontraba separado de su esposa, Lilia Moretti, luego de que se revelaran conversaciones de alto calibre que tuvo con una joven en diciembre de 2025. El exfutbolista se mostró muy arrepentido durante el programa de Magaly Medina, pero una vez que las cámaras dejaron de transmitir en directo, rompió en llanto y todo quedó grabado.

El llanto de Reimond que no se mostró

'Magaly TV, la firme' mostró, en la más reciente edición de su programa, imágenes exclusivas del momento en que Manco se quiebra en el set de televisión. Al darse cuenta de que presuntamente las cámaras ya no estaban transmitiendo en vivo, no pudo contener las lágrimas, llevándose las manos al rostro.

En determinado momento, incluso le gana el sentimiento y se frota los ojos para limpiarse las lágrimas, mientras alguien le alcanza un vaso de agua. "Reimond Manco ya no puede aguantar más las lágrimas. Se derrumba en silencio, ya no tiene palabras de arrepentimiento, ya no pide perdón. El 'Rei' era consciente de que había perdido a su 'reina' y que su familia no volvería a ser la misma", narró el locutor.

Manco intentó reponerse, tomando agua, mientras se escuchaba sus lágrimas a través del micrófono que tenía puesto. "Gracias", dijo poco antes de retirarse del programa, aún con lágrimas en los ojos, lo cual demuestra que estaría completamente devastado y afectado por la separación de su esposa tras exponerse su infidelidad.

Manco confirma que chats íntimos son reales

La noche de ayer, el el 'exjotita' apareció en vivo en 'Magaly TV, la firme' para explicar lo ocurrido y confirmó que todos los chats y fotos expuestos eran reales. Según contó, estas conversaciones se dieron a finales de 2025, cuando atravesaba una crisis matrimonial con su esposa, Lilia Moretti, quien hasta el momento ha guardado silencio respecto al escándalo.

"Yo estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y contarle que he cometido varios errores en mi relación. Cuando pasó esto de la infidelidad, mi esposa me descubrió muchas cosas", dijo Manco. Luego, Magaly expuso los testimonios de otras dos jóvenes que aseguraban haber tenido conversaciones subidas de tono con el exfutbolista.

No cabe duda que, el exfutbolista enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal, marcado por la ruptura de su relación y la exposición mediática. Su quiebre emocional reflejaría el impacto de sus acciones, dejando en evidencia que las consecuencias de la polémica han afectado profundamente su entorno familiar y emocional.