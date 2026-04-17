Arequipa: Denuncian desabastecimiento de bolsas de diálisis en el hospital Honorio Delgado

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa denunciaron un desabastecimiento de bolsas de diálisis. La situación viene afectándolos desde hace más de un mes y les impide continuar con su tratamiento médico.

Crisis en hospital Honorario Delgado

Con carteles en mano, un grupo de pacientes con insuficiencia renal realizó un plantón en las instalaciones del nosocomio reclamando ante la escasez de bolsas de diálisis. La falta del insumo médico les impide llevar un tratamiento adecuado y pone en riesgo sus vidas.

Ante las cámaras de Exitosa, una de las pacientes afectadas aseguró que las bolsas de diálisis que les entregan en el hospital son recipientes de 1.5 litros, las cuales resultan insuficientes y no les ayudan en su tratamiento. "Igual nos estamos hinchando, otros compañeros no pueden respirar" , señaló.

En total, señalan que existen al menos 30 pacientes perjudicados por el desabastecimiento, entre ellos dos menores de edad. "Me pongo en la situación de esas madres de esos niños, que también están preocupados y angustiados", agregó y señaló que también sufren por falta de insumos esenciales.

"De esas bolsas dependen nuestras vidas, con eso vivimos. Queremos que tengan un poco de conciencia, que es la unidad más abandonada. Incluso ni jabón ni cosas para hacernos nuestros tratamientos hay", sostuvo.

Demora en la entrega de bolsas de diálisis

Un paciente masculino presente en el plantón y que ya sufre los síntomas de no seguir su tratamiento también denunció que otro de los problemas en el hospital Honorio Delgado es la demora en la atención.

Según contó, cuando inicialmente se acercó a las instalaciones del centro médico para reclamar su bolsa de diálisis, le pidieron que retorne en 10 días. Ahora, cuando ya ha transcurrido el plazo indicado, le han informado que espere otros 20 días más para recibir el producto.

La situación es crítica para la salud de muchos de ellos. "Sin mis bolsas me hincho, me ahogo y mi vida corre peligro", dice uno de los carteles que cargan los pacientes en el plantón. Otro cartel señala: "La vida no se dializa: no nos dejen morir por falta de gestión".

Con su denuncia, los pacientes del hospital regional de Arequipa esperan conciencia de las autoridades y acciones inmediatas de su parte. Mientras tanto, continúan esperando la entrega de las bolsas de diálisis para continuar con sus tratamiento y con sus vidas.