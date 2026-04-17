Karol G revela que un exnovio le fue infiel y ella se enteró gracias a la tecnología: ¿De quién se trata?

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de confirmar su separación del cantante Feid tras varios meses de especulaciones, Karol G vuelve a acaparar la atención mediática. Esta vez, no por un nuevo lanzamiento musical, sino por una revelación personal que ha generado gran interés entre sus seguidores y que pone en evidencia un episodio complicado de su vida sentimental reciente.

Karol G confiesa que le fueron infiel, ¿fue Feid?

En ese contexto, la artista contó que descubrió una infidelidad de una expareja gracias al uso de la tecnología. Según explicó, la información obtenida a través de la ubicación GPS le permitió darse cuenta de que su entonces pareja no decía la verdad sobre su paradero, lo que terminó confirmando sus sospechas.

"Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS (...) Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente", comentó Karol en el programa 'Call Her Daddy'.

A partir de ese momento, la cantante tomó una decisión contundente. Lejos de intentar reconstruir la relación, optó por ponerle fin de manera definitiva. Para Karol G, la confianza es un pilar fundamental, por lo que una traición de ese tipo representa un quiebre irreparable que no admite segundas oportunidades.

Asimismo, la intérprete aprovechó para reflexionar sobre sus experiencias amorosas y cómo estas han influido en sus decisiones actuales. Reconoció que suele sentirse atraída por ciertos perfiles de hombres, aunque también dejó entrever que busca cambiar algunos patrones para evitar repetir situaciones similares en el futuro.

"También me gusta el que parece de barrio, tranquilo... ese es mi tipo", dijo la cantante colombiana muy emocionada.

Karol G protagoniza portada de Playboy

Karol G se convirtió en la estrella de la más reciente edición de Playboy. En una sesión de fotos que es puro fuego, la 'Bichota' posó 'topless' frente al mar, mostrando su confianza, sensualidad y personalidad arrolladora.

En entrevista con la publicación, Karol G dejó en claro que la decisión de aparecer en las páginas de Playboy fue completamente suya.

"¿Por qué quiero hacer esto? Porque sí. Porque crecí inspirándome en lo guapas que se veían las mujeres de la revista y ahora tengo la oportunidad de ser esa mujer guapa, sexy y mamasota", afirmó, dejando en evidencia su seguridad y autonomía.

En definitiva, Karol G convirtió una experiencia dolorosa en una lección personal. La artista dejó en claro que prioriza la honestidad y la tranquilidad emocional, apostando por relaciones más sanas. Así, demuestra que incluso los momentos difíciles pueden impulsar cambios positivos en su vida sentimental.