Milett Figueroa niega tener romance con pastor Dante Gebel: "Es falso, no estoy saliendo con nadie"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa fue vinculada recientemente al pastor argentino Dante Gebel. La información llegó por parte de un periodista que habló con Magaly Medina. Sin embargo, la modelo ha negado tajantemente tener un nuevo romance y pidió que dejen de inventar cosas sobre ella, luego de confirmar su separación con Marcelo Tinelli.

Milett descarta romance con pastor argentino

Hace unos días, la exintegrante del reality 'Bailando' confirmó su separación del presentador argentino Marcelo Tinelli. Esa misma noche, el periodista argentino Mati Vázquez se conectó con Magaly Medina para afirmar que la modelo tendría un nuevo romance.

Sin embargo, ha sido ella misma quien salió al frente para descartar que esté iniciando una nueva relación, ya que desea estar alejada del amor por un tiempo. Además, pidió que no involucren a terceras personas con la intención de dañar su imagen.

"Me parece una vergüenza que quieran meter a terceras personas para embarrarme a mí, no teniendo nada que ver una con la otra, solo con la intención de embarrarme. Yo estoy enfocada en lo mío. Tengo 15 años en la televisión y no es por las puras", declaró a un programa de espectáculos.

Asimismo, dejó en claro que su prioridad por ahora no es iniciar una nueva relación. "No estoy saliendo con nadie, acabo de terminar una relación. Es bastante triste que siempre quieran manchar a la mujer", agregó.

Finalmente, descartó los rumores de que haya continuado su relación con Marcelo Tinelli presionada por un contrato para grabar el reality familiar. Según dijo, su vida personal está muy separada de su trabajo y nunca hubo intención de mezclarlas.

"Terminé de grabar la serie como todas las personas. Mi relación no tiene nada que ver con la serie. Mi vida personal nunca tuvo nada que ver con la serie", concluyó.

Milett confirma que terminó con Tinelli

La exconductora de 'América Hoy' fue abordada por periodistas de espectáculos cuando se dirigía a su local de votación y aprovechó el momento para reconocer que su romance con Marcelo había llegado a su fin hace algunas semanas. Según comentó, ellos terminaron a finales de marzo.

"Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy, estoy soltera", dijo Figueroa de forma tajante ante los rumores que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.

De esta manera, Milett Figueroa busca poner fin a los rumores sobre su vida sentimental, dejando en claro que atraviesa una etapa personal distinta. La modelo insiste en que su prioridad es su tranquilidad y su carrera, evitando verse envuelta en especulaciones que, según afirma, solo buscan perjudicar su imagen pública.