Mujer estadounidense se viraliza al presumir a su novio guatemalteco de baja estatura en redes sociales: "Su llavero"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una historia de amor que ha conquistado Internet. Una mujer estadounidense se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en el que presume con orgullo a su novio guatemalteco. La escena ha captado la atención de miles de cibernautas por su autenticidad, romanticismo y el espectacular escenario en el que fue grabado.

Una pareja singular que causó furor en redes sociales

El audiovisual que circula en plataformas como TikTok e Instagram muestra a la joven disfrutando junto a su pareja de un impresionante atardecer en Petén, uno de los atractivos turísticos más icónicos de Guatemala, en donde decidieron pasar un momento inolvidable como parte de sus vacaciones.

Desde la comodidad de su hotel, la mujer llama a su pareja mientras las cámaras captaron el mágico paisaje rodeado de naturaleza, historia y cultura, creando un momento que ha sido descrito por usuarios como "digno de una película romántica".

"Estamos en nuestro hotel viendo la caída del sol en Guatemala cerca de Tikal ¿no mi amor? Te quiero", se oye expresar a la mujer de nacionalidad norteamericana mientras se observa a su pareja de Guatemala abrazarla y sonriendo mientras lo hace como símbolo de su amor por ella.

Video de la pareja se viraliza y genera diversos comentarios

De otro lado, la escena ha generado miles de reacciones, comentarios y compartidos, destacando la naturalidad con la que la estadounidense expresa su admiración por su pareja guatemalteca.

Además, el video no solo ha despertado interés por la historia de amor, sino también por el encanto de Guatemala como destino turístico ideal para vivir experiencias inolvidables como la de esta singular pareja.

Así, lo que también llamó la atención entre los usuarios de las redes sociales fue la diferencia de estatura entre ambos, mientras que la fémina es más alta, en contraposición, el varón es más bajo.

"Un gatito adoptado", "El tipo está en peligro", "La señora y su llavero", "Te envidio hermano", "Marido de bolsillo", "Qué pareja tan hermosa", "Los adoro sigan amándose", "Es tímido el nene", "El chaparrito", fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.

Un atractivo turístico reconocido

Tikal, el lugar donde apareció la pareja, se encuentra ubicado en el departamento de Petén, es uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes del mundo y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Es así como, una joven estadounidense se viralizó en redes sociales al presumir a su novio guatemalteco que es de baja estatura. Ello demuestra que si dos personas se quieren no importa si uno es más alto que el otro cuando lo que resalte sea el amor entre ambos.