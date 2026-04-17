Betssy Chávez: PJ rechaza habeas corpus que buscaba otorgarle su salvoconducto con destino a México

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) rechazó el recurso de habeas corpus formulado por la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, el cual tenía como finalidad, permitirle recibir su salvoconducto para que pueda asilarse en México.

Como se recuerda, el petitorio fue presentado a inicios de febrero último ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, acusando a la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, de trasgredir la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

(Noticia en desarrollo...)