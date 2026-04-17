RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Continúa asilada en embajada mexicana

Betssy Chávez: PJ rechaza habeas corpus que buscaba otorgarle su salvoconducto con destino a México

El Poder Judicial rechazó el recurso de habeas corpus presentado por Betssy Chávez, mediante el cual pretendía recibir su salvoconducto para asilarse en México.

Betssy Chávez Chino.
Betssy Chávez Chino. Exitosa Noticias

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 17/04/2026

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial (PJ) rechazó el recurso de habeas corpus formulado por la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, el cual tenía como finalidad, permitirle recibir su salvoconducto para que pueda asilarse en México

Como se recuerda, el petitorio fue presentado a inicios de febrero último ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, acusando a la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, de trasgredir la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados asilo diplomático Betssy Chávez Embajada de México en Lima Poder Judicial salvoconducto

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias