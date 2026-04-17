Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente del JNE por retrasos en las elecciones generales

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República su sumo a las acciones de otras autoridades para investigar las verdaderas causas en las demoras que se registraron en las recientes elecciones generales.

Esta vez, este equipo de trabajo del Parlamento citó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que responda por el caos electoral ocurrido el 12 de abril. Según indicaron, el titular del JNE deberá asistir al Legislativo desde las 2:00 p.m. de este viernes 19.

"La Comisión de Fiscalización citó para hoy a las 14 horas al presidente del JNE, Roberto Burneo, para que informe sobre las causas de las demoras y la falta de instalación de 211 mesas de sufragio durante la jornada electoral del 12 de abril", indicaron.

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