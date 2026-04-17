Ex integrante de 'Esto es Guerra' revela que padece enfermedad incurable: ¿De quién se trata?

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exintegrante de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini, hizo una reveladora confesión durante su participación en el reality 'En la casa de los famosos' de Telemundo. Según dijo, padece una enfermedad considerada crónica y que, por lo tanto, no tiene cura, por lo que la única opción es un tratamiento continuo.

¿Qué enfermedad tiene Fabio Agostini?

El popular 'Lord' hizo su ingreso a 'La casa de los famosos' hace unos días y ha tenido varias diferencias con otras participantes. Sin embargo, todo llegó a un nuevo nivel cuando, en medio de un careo con la participante Celinee Santos, reveló que le diagnosticaron psoriasis hace unos meses, poco tiempo después de que a su mamá le diagnosticaran cáncer.

" Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaran cáncer hace tres meses , y que por cierto ya está bien. Te mando un beso, mamá", reveló.

Cabe resaltar que Fabio ha estado en el foco mediático en los últimos días, debido a que el reality mexicano al que pertenecía hizo un intercambio con el reality argentino 'Gran Hermano', por lo que el español viajó de México a Argentina para unirse al programa, mientras que Solange Abraham cubrió su puesto en el programa mexicano.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre el diagnóstico de psoriasis que recibió Agostini, y tampoco ha profundizado al hablar sobre el cáncer que padeció su madre, quien vive en España.

Fabio Agostini besó a Kunno

Fabio Agostini y TikToker Kunno dejaron en shock a muchos tras darse un intenso beso en la boca en "La Casa de los Famosos 6". Sin embargo, el beso se llegó a dar debido a que el influencer español tuvo que cumplir su palabra y besó al creador de contenido.

"Fabio, quiero que te vayas de esta casa porque tú me dijiste cuando tu papá te había comentado que cuando si cumplías una promesa se daban la mano y eso era hombres, tú me prometiste que me ibas a dar un beso... y no lo hiciste, entonces, quiero mi beso" expresó el TikToker, acto seguido Fabio le dio un beso.

Por ahora, Fabio Agostini continúa enfocado en su participación en el reality y en su tratamiento. Aunque no ha brindado mayores detalles sobre su salud, su confesión generó preocupación entre sus seguidores, quienes le han expresado apoyo en este momento personal y familiar que atraviesa.