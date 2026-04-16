Milett Figueroa fue acusada de realizarle "macumba" a Marcelo Tinelli y tildaron a su madre de "bruja"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El anuncio de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sumó un nuevo capítulo explosivo después de que Mimi Alvarado, pareja de 'El Tirri', primo del reconocido conductor de televisión, volvió a apuntar con dureza contra la relación y puso en duda la versión oficial del final asegurando que la modelo peruana "le hizo macumba" al argentino.

Mimi Alvarado arremete contra Milett Figueroa

Después de que Tinelli y Figueroa confirmaran su separación, Mimi Alvarado, pareja de 'El Tirri', primo del argentino, habló con el programa 'A la Tarde' y cuestionó directamente el relato de Milett, quien aseguró que fue ella quien puso punto final a su romance con la figura televisiva. "¿Ella cortó la relación? No me digas, dudo. Al final no le creí, la tipa es actriz", aseveró sin tapujos.

Hay que indicar que, el enfrentamiento con la ex chica reality no es nuevo. Resulta que, Alvarado siempre mantuvo una relación tensa con Milett, en parte por su cercanía con Guillermina Valdés, expareja del conductor de TV.

Sin embargo, ello no quedaría ahí nada más debido a que con la lengua afilada disparó una frase lapidaria contra la modelo peruana asegurando que si más adelante retoma su relación con Marcelo será porque detrás de ello habría un acto de brujería.

"Si esa tipa vuelve con Marcelo es porque hay macumba en el medio", afirmó. Y remató con una acusación todavía más dura: "Milett le hizo macumba a Marcelo y lo volvió casi loco, pero no pudo, porque la energía de él es muy fuerte".

Mimi Alvarado expresa fuerte calificativo a mamá de Milett

Además, el tono de la entrevista subió cuando Mimi Alvarado puso en la palestra el nombre de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, a quien denominó como "la bruja más grande de Perú".

"Su mamá es una atrevida, se lo dije a Milett, esa mujer se atrevió a decir que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo. Me voy a proteger con anillos con cosas porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú", manifestó la dominicana.

En tal sentido, negó que exista un amor genuino entre la pareja, luego de haber dicho tiempo atrás que se trataba de una "relación paga". De esa forma, desestimó la versión de la familia de la peruana, que defendía el compromiso como auténtico.

Tras la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la 'prima' del conductor de tv y pareja de su primo 'El Tirri', Mimi Alvarado arremetió contra la modelo peruana afirmando que "le hizo macumba" al argentino. Asimismo, apuntó hacia Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana a quien calificó como "la bruja más grande de Perú".