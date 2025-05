Magaly confirma distanciamiento entre Edison Flores y Ana Siucho en medio de rumores de separación

16/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En su programa del 15 de mayo, Magaly Medina presentó un informe que evidencia una posible ruptura entre Edison Flores y Ana Siucho. De acuerdo con la nota, la pareja estaría en crisis, algo que se nota en su comportamiento en redes sociales, la falta de apoyo en momentos importantes y registros migratorios que confirmarían que casi no han estado juntos últimamente.

Magaly Medina señaló en su programa: "Lo cierto es que hay una brecha, una distancia que es percibida (...) pero esto, ya va varios meses, de repente tendrían algún tipo de diferencias que aún no están solucionadas porque las vidas que llevan son de pareja separada". Con estas palabras, dejó entrever que el distanciamiento entre la pareja podría ser más serio de lo que parece.

¿Problemas en la relación?

'Magaly TV, La Firme' indagó más allá del comportamiento digital de la pareja y sacó a la luz datos migratorios clave. Se descubrió que Ana Siucho pasó una larga temporada en Estados Unidos: partió el 28 de septiembre de 2024 y regresó recién el 12 de diciembre. En todo ese tiempo, Edison Flores solo estuvo con ella tres días.

Según la información expuesta, Ana Siucho ha pasado únicamente 85 días en Perú en los últimos ocho meses, y las visitas de Edison Flores han sido escasas. Como si fuera poco, desde el 18 de marzo, la médico no ha vuelto a interactuar con las publicaciones del jugador en redes sociales.

Magaly habla de distanciamiento entre Flores y Siucho

En su programa, Magaly Medina no dudó en señalar que hace meses no hay señales visibles de cercanía entre Edison Flores y Ana Siucho: "Si ella no quiere venir al Perú, el esposo debería viajar cada semana o cada dos semanas. Eso es lo más lógico".

La polémica periodista también criticó que ambos hayan preferido no confirmar nada sobre su relación, aunque existan indicios que sugieren que ya no están juntos oficialmente.

"Ellos siguen negando que están separados, pero si contabilizamos los días que se han visto, no calzan con una relación de pareja estable. ¿Eso es un matrimonio modelo? Felices los cuatro, digo nomás", dijo con sarcasmo la 'Urraca', dando a entender que hay algo más serio detrás de su mutismo.

Con Magaly Medina confirmando el distanciamiento entre Edison Flores y Ana Siucho, los rumores de separación toman más fuerza. La falta de gestos públicos entre ambos sigue siendo el principal indicador de una ruptura que aún no ha sido oficializada.