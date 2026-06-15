'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, es acusado de infidelidad por misteriosa joven: "Me dijo que no era casado"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri-Cri' y reconocido por ser primo de Jefferson Farfán, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, una mujer identificada como Marieta Chumpitaz lo acusó públicamente de haber llevado una doble vida sentimental durante varios años, mientras mantenía una relación paralela a su matrimonio.

'Cri Cri' es acusado de infidelidad

La denuncia fue expuesta en el programa 'Magaly TV La Firme', donde la mujer relató que conoció a 'Cri-Cri' hace aproximadamente cuatro años. Según su versión, el vínculo surgió inicialmente por motivos laborales relacionados con la orquesta del exintegrante de 'La Granja VIP'. Con el paso del tiempo, la cercanía entre ambos se transformó en una relación amorosa.

"Aproximadamente 4 años que lo conozco. Salió una conversación para hacer un contrato a su orquesta y poco a poco empezamos a hablar. Empezamos a salir", indicó.

De acuerdo con el testimonio de Marieta, Cristian Martínez siempre le aseguró que estaba separado de su esposa, por lo que ella nunca sospechó que existiera una relación vigente. Incluso señaló que, durante el tiempo que compartieron, él negaba cualquier vínculo sentimental con la madre de sus hijos cuando ella intentaba comunicarse con él.

Asimismo, la denunciante reveló que la relación habría comenzado en 2022 y se prolongó hasta poco antes del ingreso de 'Cri-Cri' al reality de convivencia. Durante ese periodo, aseguró haberlo acompañado en momentos difíciles e incluso visitarlo en prisión en reiteradas ocasiones, brindándole apoyo emocional cuando enfrentaba problemas legales.

"Yo lo visitaba con nombre de uno de sus compañeros. Entraba temprano y salía tarde. Me contaba su caso", aseguró muy apenada.

'Cri Cri' habría embarazado a Marieta

Uno de los aspectos más sensibles de su relato fue la pérdida de un embarazo que, según afirmó, ocurrió mientras mantenía la relación con el familiar de Jefferson Farfán. La mujer sostuvo que él conocía la situación y que ambos compartieron ese difícil episodio antes de que la gestación se interrumpiera de manera natural.

"Quedo embarazada y lo visité con mi panza. Tenía tres meses y me besó la barriga, pero lo perdí de manera natural", confesó entre lágrimas.

La situación tomó un giro inesperado cuando Marieta observó que la esposa de 'Cri-Cri' lo visitaba en 'La Granja VIP'. A partir de entonces decidió contactarla y exponer lo ocurrido, por lo que ambas se habrían dado cuenta de que estaban siendo engañadas.

Es así que, hasta el momento, Cristian Martínez Guadalupe no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto a las acusaciones de infidelidad que pesan en su contra. Sin embargo, en redes sociales se ha generado mucho revuelo debido a que se estaba ganando la simpatía del público tras su participación en el reality.