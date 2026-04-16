Mujer quiso besar a una estatua de Messi y se llevó una gran sorpresa

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La usuaria de TikTok @luminosita_makeup vivió un episodio desopilante mientras paseaba por el tradicional barrio de La Boca. Al observar lo que creía una estatua del capitán argentino, se acercó con absoluta confianza para obtener una fotografía afectuosa sin imaginar la sorpresa.

"Caminito", un sector de Buenos Aires conocido por albergar diversos homenajes a ídolos del fútbol nacional. Sin embargo, la joven no distinguió que el supuesto monumento era en realidad un artista callejero perfectamente caracterizado, quien permanecía inmóvil sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo.

El inesperado diálogo en Caminito

La protagonista del clip avanzó hacia el imitador con una actitud muy relajada y cariñosa. La joven le lanzó una frase con total naturalidad: "¿Qué onda, crack de la vida, todo bien papi?", mientras se inclinaba para darle un beso.

El momento de mayor tensión y risas ocurrió cuando el hombre disfrazado decidió romper su postura estática. Al escuchar el saludo, el artista le respondió con un simple "todo bien", provocando que la mujer retrocediera varios metros de forma inmediata por el fuerte impacto.

Tras el sobresalto inicial, la joven intentó recuperar la compostura frente a los testigos del lugar. Ella exclamó con asombro: "¡Aia! Era un... perdoname. Me asusté, no sabía. Pensé que eras una estatua", mientras se reía de su propia equivocación antes de saludar al hombre.

Repercusión masiva en las redes sociales

El video se transformó rápidamente en un fenómeno con miles de comentarios. Muchos usuarios destacaron la calidad de la caracterización del imitador, mientras que otros bromearon sobre la dificultad de superar socialmente un error tan público frente a tantos turistas presentes.

La situación finalizó de manera amistosa entre la creadora de contenido y el trabajador artístico. El encuentro cerró con un apretón de manos y las disculpas pertinentes de la chica, quien admitió que el realismo del imitador de Messi en La Boca fue engañoso.

Este tipo de performances son habituales en zonas turísticas para atraer visitantes internacionales. El éxito del video demuestra que la figura del diez sigue generando reacciones increíbles, incluso cuando una joven se asusta con una estatua de Messi que termina siendo un humano.

Este tipo de encuentros resaltan la mística que rodea al astro rosarino en cada rincón de la capital. La publicación original continúa sumando interacciones debido a lo auténtico del video, confirmando que la joven se asusta con una estatua de Messi por un error inolvidable.