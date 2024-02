Cueva seguía detrás de Pamela Franco pese a que estaba embarazada: "Perdóname por el daño que te hice"

En el último programa 'Mande Quien Mande', Pamela Franco abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre su relación clandestina con Christian Cueva. Además, la cumbiambera sorprendió al revelar que el futbolista la buscaba incansablemente, incluso cuando ella estaba embarazada.

Después de semanas de especulaciones, Pamela Franco rompió su silencio en 'Mande Quien Mande', admitiendo haber tenido un romance con el futbolista en 2018. Este affaire ocurrió mientras Christian Cueva ya estaba en una relación estable con Pamela López y tenían hijos juntos.

Pamela Franco confesó que su presencia fue un factor de discordia en la relación del futbolista con su entonces pareja. Sin embargo, decidió poner fin a esta relación aproximadamente en agosto de 2019, dejando atrás ese capítulo de su vida.

Pamela Franco reveló que Christian Cueva continuaba buscándola, a pesar de saber que ella había decidido terminar la relación y estaba comprometida con otra persona. Según sus declaraciones, el futbolista empleaba diversos métodos para contactarla, incluyendo mensajes a través de terceros.

Pamela Franco explicó: "Fue complicado porque él no me dejaba en paz. Siempre estaba allí, y él lo sabe. Utilizaba a amigos (...) Él todavía quería saber de mí".

Lo más sorprendente de todo fue que Christian Cueva siguió buscando a Pamela Franco incluso cuando ella estaba embarazada. A pesar de su compromiso y la situación evidente, el futbolista continuaba enviándole mensajes pidiendo perdón por su mal comportamiento y por haberle mentido.

"Se averiguaba cosas, hasta cuando yo estaba embarazada. Desde diferentes número me escribía, y siempre con el mensaje 'perdóname por el daño que te hice' eso era su mensaje de siempre. Me mintió, se portó mal. Con eso era su acercamiento siempre, por varios meses", dijo Pamela Franco.

En la misma entrevista, Pamela Franco admitió que, aunque era obvio que Christian Cueva aún estaba involucrado con Pamela López, ella optaba por creer lo contrario y confiar en lo que decía el futbolista.

"Como él me decía que no estaba, tontatemente, le creí todo su cuento y yo me hacía la película sola. Todo me lo creía porque no era verdad. Yo solamente no estaba involucrada en esto, había otras personas", afirmó.