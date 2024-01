¡Mala racha! Chechito y los 'Cómplices de la cumbia' sufren apagón en pleno concierto

Chechito y los 'cómplices de la cumbia' se han posicionado como una de las orquestas musicales más requeridas para la organización de fiestas. No obstante, en una reciente presentación fueron víctimas de un apagón y los fanáticos se divirtieron con el bochornoso momento.

Todo sucedió durante un concierto que el cantante de chicha estaba brindando en una piscina. Mientras estaba empezando a bailar uno de esos conocidos temas todo se quedó a oscuras debido a un corte general de electricidad.

A pesar de no contar con alumbrado, los asistentes al evento continuaron bailando y entonando las letras de Chechito, quién se ha ido ganando el cariño y respeto del público desde hace varios meses, llegando a realizar giras por países de Europa, como Italia y España.

El incidente no pasó inadvertido por sus fanáticos, quiénes registraron el divertido momento y lo enviaron al programa 'Préndete'. Además, los seguidores del cantante también mostraron su apoyo a la agrupación por medio de redes sociales e indicaron que seguirán asistiendo a los conciertos de la orquesta.

"Chechito demostró su profesionalismo y sigue contando como si nada", "Chechito se ha ganado el corazón del pueblo a base de esfuerzo", "Qué lindo Chechito, sigue brillando con luz propia", "Nunca me había gustado la chicha pero por él lo estoy escuchando por primera vez y no me arrepiento", comentaron los fanáticos.