Daddy Yankee y Bizarrap estrenan POTENTE colaboración que trae de regreso al 'Rey del reguetón': "Siempre mirando al cielo"

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras un prolongado hiatus de 10 meses, el conocido productor musical y DJ argentino, Bizarrap, volvió a encender el escenario musical y esta vez, de la mano de uno de los mayores —si no es que el máximo— representante del género urbano en Latinoamérica: Daddy Yankee, en una nueva sesión de estudio que cada minuto dispara la cifra de vistas.

La gran expectativa

El ícono del reguetón sorprendió a sus fans en una sesión musical que nos remonta a sus inicios y combina todos los estilos experimentados por el artista a lo largo de su carrera. "DY" —el cual es su nuevo nombre artístico tras regresar de su retiro en 2023— había anunciado su colaboración en la BZRP Music Session #0/66, generando expectativa por el repentino cambio de estilo desde que empezó a dedicarse a la música cristiana.

MAÑANA! BZRP Music Session



🇦🇷Argentina: 21:00

🇵🇷Puerto Rico: 20:00

🇲🇽México: 18:00

🇺🇸Miami / Nueva York: 18:00

🇺🇸Los Ángeles: 15:00

🇪🇸España: 02:00 (+1)

🇮🇹Italia: 02:00 (+1)

🇨🇱Chile: 21:00

🇧🇷Brasil: 21:00 pic.twitter.com/21NyIhYPUC — Daddy Yankee 😀 (DY) (@daddy_yankee) November 4, 2025

El propio inicio funciona como señal, con el puertorriqueño presentando por todo lo alto: "Daddy Yankee", algo que inmediatamente transporta al oyente a los mejores momentos del reguetón latino, lo que algunos internautas califican no como un 'regreso', sino como 'un recordatorio de quién manda' en el género, considerando también que el videoclip solo se ha subido al canal de YouTube de Bizarrap.

Y es que hay de todo, con variantes contemporáneas que incluyen mambo, reparto, trap y, para deleite de la vieja escuela, reguetón clásico, la esencia de la época dorada del género que resonaba en los años 2000, sin menguar la modernidad y, por su puesto, el guiño cristiano que ahora caracteriza al referente.

"Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo", dice el estribillo de la canción.

"Este es el sueño más grande para mí"

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) Bizarrap no reparó en estallar de felicidad por su colaboración con el "Big Boss", asegurando que con ello ha cumplido uno de sus más grandes sueños. Y es que a nadie debería sorprenderle la reacción: Daddy Yankee es considerado el pionero del reguetón, con una fama que ha trascendido generaciones y con éxitos que todos, en algún momento —sea o no fan del género— ha disfrutado.

DADDY YANKEE || BZRP MUSIC SESSION #0/66 YA DISPONIBLE



NUNCA ESCRIBO EN ESTA PUBLICACION PERO ESTO ES UN SUEÑO ESTO PARA MI, EL MAS GRANDE GRACIAS POR TODO A TODOS



LINK: https://t.co/PCOwntUTbs pic.twitter.com/5ZmQESKeBc — bzrp (@bizarrap) November 6, 2025

Con esta sesión, Bizarrap regresa al escenario musical con una numeración que ya ha roto la habitual recepción de sus otras colaboraciones; además, junto a Daddy Yankee, nos regala un poco de nostalgia y, sobretodo, la esperanza de escuchar más del estilo que caracterizaba al fundador de una era musical.