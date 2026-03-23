Daniela Darcourt deja en shock a María Pía Copello al renunciar a su podcast frente a ella

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Darcourt dejó en shock a María Pía Copello al renunciar a su podcast frente a ella durante una emisión en vivo de Sin + que decir. La salsera, en su despedida, reveló la razón detrás de su decisión y destacó la importancia que tuvo este proyecto, del que se lleva una grata experiencia.

Daniela Darcourt deja el podcast de María Pía

El anuncio tomó por sorpresa tanto a los presentes como a los seguidores del programa. Daniela Darcourt decidió comunicar su renuncia en pleno programa, dejando en claro que su salida responde a motivos personales vinculados a su carrera artística.

"Amigos, quiero agradecerles por todas estas semanas divertidísimas. Ha sido un placer haber estado en esta mesa, fue una aventura maravillosa, pero mi carrera está avanzando, mis proyectos cada día suman más. Y después de estos dos conciertos maravillosos, creo que es ratificar que el camino continúa", expresó la cantante.

Mientras la artista daba estas palabras, María Pía Copello escuchaba atentamente, en un ambiente cargado de emoción y sorpresa por la decisión tomada en ese mismo momento.

María Pía Copello y su inesperada reacción

Luego del anuncio, María Pía Copello se pronunció sobre la salida de Daniela Darcourt, mostrando comprensión frente a la decisión de la salsera. La conductora dejó en claro que este escenario ya había sido contemplado desde el inicio del proyecto.

"Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento desde que lo conversamos el día uno. Porque si en algún momento el hecho de que esto fuera diario iba a ser un impedimento para tu carrera, teníamos que dejarte volar", señaló María Pía Copello.

Daniela Darcourt valora su paso por el podcast

Por su parte, Daniela Darcourt también destacó lo significativo que fue su paso por el podcast, dejando en claro que, a pesar de su renuncia, se lleva una experiencia positiva.

"He conocido mucho más de cerca a personas que ya conocía, compartir contigo, Pía, fuera de cámaras, que lo hecho antes. Pero ahora tenerte aquí como jefa ha sido una aventura maravillosa", comentó la cantante.

Además, mencionó que el proyecto le permitió compartir con el resto del equipo y fortalecer vínculos, lo que hizo más difícil su decisión de retirarse.

La salida de Daniela Darcourt marca el fin de su participación en el podcast Sin + que decir, tras poco más de un mes desde su estreno. Su renuncia en vivo, frente a María Pía Copello, dejó en shock a más de uno, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.