Minjus rechaza indulto a Pedro Castillo y explica cambios en Comisión de Gracias Presidenciales

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) emitió un comunicado rechazando un posible indulto al expresidente Pedro Castillo. La entidad aseguró que el cambio de uno de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales se debió a una renuncia por una mejor oferta laboral.

"Frente a la información que viene circulando en redes sociales respecto de la concesión de un indulto a Pedro Castillo Terrones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechaza categóricamente dicha información por ser falsa y tendenciosa", se puede leer.

Comunicado del Minjus que rechaza posible indulto a Pedro Castillo.

Pedro Castillo no podría ser indultado

De acuerdo con la información brindada por el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga a Exitosa, un posible indulto al expresidente sería "ilegal, inconstitucional y despropósito", pues solo existen dos figuras en la Constitución Política del Perú que permite otorgar el indulto y Castillo no las cumple.

"Indultar a un condenado es que tenga una condena firma o ejercer gracia a los procesos que tienen demasiada duración en primera instancia. Pedro Castillo tiene una condena en primera instancia y está sujeta a apelación", detalló.

El exmandatario que viene cumpliendo sentencia en el Penal de Barbadillo solo cuenta con sentencia en primera instancia, la cual está en situación de apelación esperando ser resuelta en segunda instancia, donde podrá ser ratificada o absuelta. La actual situación de Castillo no le permite que aplique ni al indulto ni a la gracia presidencial.

Asimismo, el abogado Quiroga añade que el actual ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, no sería capaz de firmar un documento que otorgue el indulto al expresidente sabiendo que va contra la Carta Magna.

En esa línea, precia que el cambio del titular del Minjus sería una señal de alerta.

¿De que se le acusa a Pedro Castillo?

El expresidente de la República se encuentra cumpliendo una sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión. La sentencia fue dictada por la Corte Suprema de Justicia y responde al intento fallido de golpe de Estado que realizó el 7 de diciembre de 2022.

Tras el comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que rechaza toda noticia sobre un posible indulto al exmandatario, se confirmaría que al menos, mientras dicha cartera sea liderada por el jurista Luis Jiménez Borra, Castillo se mantendrá en el penal de Barbadillo.