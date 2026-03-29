Samantha Batallanos DESTRUYE a Alejandra Baigorria: "Si vas a comprar al enamorado, al menos que tenga lealtad"

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un dardo directo al corazón de una de las parejas más mediáticas de la farándula, Samantha Batallanos rompió el silencio para enviarle un contundente mensaje a Alejandra Baigorria, sugiriéndole abiertamente que ponga fin a su compromiso con Said Palao.

Samantha Batallanos "aconseja" a Alejandra Baigorria

La expareja de Jonathan Maicelo aseguró que Alejandra Baigorria no debería continuar su romance con Said, pues considera que la "Gringa de Gamarra" le brinda demasiado en la relación y no estaría recibiendo lo mismo a cambio.

"Alejandra no debería seguir con ese hombre (Said), pues lo mantiene, le da todo y encima le saca la vuelta. Si vas a comprar al enamorado al menos que tenga lealtad", dijo Samantha.

La modelo aseguró que el comportamiento del chico reality le genera indignación, especialmente por haberle fallado a Alejandra Baigorria, su esposa.

Por último, cuestionó la madurez emocional de Said Palao y aseguró que su comportamiento demostraría que aún no está listo para asumir una relación seria y comprometida.

"Me da asco que cambien a las buenas mujeres de esa forma, mujeres que lo quieren bien y le dan todo. Además, es un riesgo porque se puede contagiar de cualquier cosa, qué asco...No ha crecido, no ha madurado, es pura pantalla, está vacío por dentro, es de esos hombres que no tienen nada, ni conciencia, pues en esas circunstancias se puede decir 'hasta aquí llego'", sentenció.

Alejandra nombra a Said gerente general de su nueva empresa

Según Magaly Medina, Alejandra optó por registrar una nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", que funcionará en base a sorteos con fines sociales. Lo más irónico es que el registro de la empresa se hizo el pasado 13 de marzo, misma fecha en la que Said estaba disfrutando con otras mujeres en un yate en Argentina.

Cabe resaltar que, un día antes de la inscripción de la empresa, Alejandra decidió colocar a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad, aunque ella tiene la mayor cantidad de acciones, seguida de su hermano y Said. La empresaria cuenta con un total de 5100 acciones, mientras que su hermano y su esposo tienen 4950 cada uno.

El negocio fue aperturado con un capital de 15,000 soles y tiene como finalidad hacer rifas virtuales donde prometen regalar departamentos, autos, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo. Las personas pueden participar pagando 10 soles para inscribirse. El dinero será destinado a construir un albergue para perritos