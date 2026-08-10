Shakira se pronuncia ante devastador terremoto de magnitud 7.4: "Estemos pendientes"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de los primeros reportes por el terremoto que remeció Colombia este 10 de agosto que tuvo una magnitud de 7.4 que tuvo como epicentro las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, la cantante Shakira usó sus redes sociales para solidarizarse con los afectados por este desastre.

Shakira envía mensaje de solidaridad a Colombia por el terremoto

Ante el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia esta mañana, diversas figuras del ambiente artístico se han pronunciado para expresar su solidaridad con el país extranjero que viene reportando decenas de pérdidas en vidas y en edificaciones que han dejado sin hogar a las familias.

La cantante colombiana Shakira se ha pronunciado en sus redes con un sentido mensaje para la tierra que la vió nacer, expresando su solidaridad con las personas afectadas que viven momentos de angustia por el movimiento telúrico.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", expresó la cantante colombiana Shakira.

En ese sentido, la barranquillera mencionó que le envía toda su fuerza y amor al país afectado, pidiendo a sus seguidores que se encuentren alertas ante las campañas de ayuda que se van a programar para llevar donaciones a los damnificados.

"Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", afirmó Shakira en sus redes sociales.

Shakira envía mensaje a Colombia

Terremoto en Colombia esta mañana reporta fallecidos

A pocas horas de haber comenzado la mañana, se reportó la presencia de un terremoto en Colombia este lunes, 10 de agosto, en el departamento de Chocó. Hasta el momento, hay al menos 80 personas que perdieron la vida tras el movimiento telúrico que registró una magnitud de 7.4

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, viene siendo actualizado en vivo por los medios de comunicación internacionales y se reportan las pérdidas humanas y estructurales.

Finalmente, el mensaje de la cantante Shakira en este momento complicado de Colombia a causa del terremoto marca su sentido respaldo en comunicar su solidaridad con toda la población que se ha visto afectada y necesitará a causa del movimiento telúrico de magnitud 7.4 registrado esta mañana del lunes 10 de agosto.