Dayanita SE QUIEBRA tras romántico detalle de su novio, pero la 'trolean': "Hasta que un ampay los separe"

Dayanita se lució completamente emocionada y hasta las lágrimas al ver el romántico detalle que le tenía preparado Brian Escobedo, el nuevo "amor de su vida". Sin embargo, no pudo evitar ser víctima de las más peculiares reacciones de sus seguidores, quienes aprovecharon en recordarle su pasado amoroso.

La integrante del programa 'JB en ATV' subió en su cuenta de Instagram un video donde muestra cómo Escobedo tenía preparado algunos pétalos sobre una cama de la habitación, que a su vez estaba decorada con varios globos en forma de corazón.

Asimismo, Dayanita recibió algunos regalos y detalles como cupcakes con una frase que demostraba todo el amor que él siente por ella.

Por su parte, Dayanita decidió mostrarse agradecida con su actual pareja: "Gracias por el hermoso detalle que tuviste conmigo 💙❤️ Y como tú lo dices: SOMOS UNA FAMILIA", escribió en su cuenta de Instagram.

El emotivo momento no pasó desapercibido por los seguidores de Dayanita, ya que aprovecharon en señalar que el amor de Brian Escobedo tendría un interés económico y que incluso, no debería emocionarse tanto porque "todo podría llegar a su fin con un ampay".

"Cuando hay fotos, cámaras, no es amor", "Dayanita buscando el anillo cuando rompió el chocolate", "ay, Dayana, no aprendes, que te demuestre sin cámaras su amor", "ya fue Topito", "está invirtiendo pues, Dayanita no te hagas la monse, ni la ilusionada", "amiga date cuenta", "hasta que un ampay los separe", "felicidades, te mereces todo lo bueno", "linda parejita", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en su red social.