Dayanita sigue robándole BESOS a 'Chikiplum' en grabaciones de 'JB': "Espero que no se enamore"

18/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se guardó nada! Dayanita se refirió a sus reciente protagonismo como 'Sorprepamela Franco' en el programa 'JB en ATV'. La popular actriz cómica resaltó lo mucho que disfruta de interpretar al personaje, debido a que comparte escena con 'Chikiplum', a quien le para robando besos mientras él parodia a Christian Cueva.

Dayanita advierte más besos con 'Chikliplum'

En conversación con el diario Trome, la comediante transgénero no tuvo inconvenientes al pronunciarse respecto a los 'chapes y picos' que se da con su compañero José Luis Ríos Caballero, conocido bajo el nombre artístico en cuestión. Así, Dayanita aseguró que mientras continúe la sátira a la relación de Cueva y Pamela Franco, ella no dudará en robarle más besitos.

″Lo seguiré besando si la escena lo amerita, solo espero que no se enamore. Yo tengo enamorado", mencionó fiel a su estilo. Cabe destacar que, durante las últimas parodias respecto al controvertido romance, ella ha tenido varios roces de labios con 'Chikiplum'.

Asimismo, la carismática humorista resaltó que todo esto lo hace de manera profesional. Por tal motivo, considera que no habría nada de malo, ya que tanto ella como él solo cumplen con sus roles. Con ello, seguirán entreteniendo a la teleaudiencia, en una serie de sketchs que han hecho reír a carcajadas a varios peruanos durante el último fin de semana.

"No sé si tendrá a alguien (pareja), pero esto es parte de mi trabajo. Lo único que hice fue darle el beso de Pamela y Chiki Cueva", aclaró al respecto. Es preciso mencionar que, de acuerdo a las escenas, 'Chikiplum' toma tales situaciones con buen sentido del humor.

Dayanita presume novio

La actriz cómica sigue desatando furor en la televisión y las redes sociales. Recientemente, ella se sometió a una cirugía estética, en donde los especialistas le otorgaron la posibilidad de lucir una radiante figura. Por si fuera poco, también anunció su nuevo romance con un galán de Chollywood, a quien calificó como el 'Maluma peruano'.

Durante una entrevista para el programa Magaly TV: La Firme, ella presentó a su nuevo galán, Miguel Rubio. Dicho joven no solo se dedica a la gastronomía, sino que también realiza shows imitando a Maluma, lo que aparentemente fue un atractivo para Dayanita. No obstante, Magaly, sin pelos en la lengua, no perdió la oportunidad de cuestionarla.

"Me dijiste que solo saldrías con extranjeros y que no te volverías a enamorar", recordó 'La Urraca' con tono humorístico.

No obstante, Dayanita tomó las críticas con buen humor, como fue el caso de las reacciones que tuvieron sus 'chapes' con 'Chikiplum', mientras interpretaban a parodias de Christian Cueva y Pamela Franco en el programa de 'JB '.