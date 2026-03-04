Destacado actor revela que le quedan pocos días de vida en DESGARRADORA carta: "Las últimas fases"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido actor atraviesa un momento complicado en su salud debido a que ha revelado que padece de un cáncer terminal y que le quedan pocos días de vida. Así lo dio a conocer en una desgarradora carta publicada en sus redes sociales.

Actor revela que padece de cáncer terminal

El joven intérprete escénico Finnian Garbutt, de 28 años, ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje con sus seguidores que se encuentra atravesando las últimas etapas de su vida.

Lejos de expresar congoja o compasión, mostró aceptación por lo que le sucede y sobre todo subrayó las ganas que tiene de intensas que tiene vivir y pasar lo que le queda de vida en compañía de sus seres queridos.

El artista comentó que la enfermedad avanzó de forma veloz e irremediable. Además, en la publicación detalló que había estado experimentando "bastante dolor en mi espalda y cadera" durante el último mes, razón por la cual los médicos realizaron algunas exploraciones.

"Mi equipo de oncología me ingresó para hacer algunas exploraciones. Desafortunadamente las pruebas han mostra que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo. Ahora estoy entrando en las últimas fases de mi vida", agregó en el post publicado el lunes 2 de marzo.

Logró sus objetivos de vida

Cabe resaltar que, el oriundo de Irlanda del Norte, que ganó gran popularidad interpretando al agente Ryan Power en el drama policial Northerm Ireland 'Hope Street' desde el 2023 hasta el año pasado, reveló en mayo del 2025 que le habían dicho que su cáncer era terminal tan solo dos semanas antes de que nazca su hija Saoirse.

El cáncer de piel en etapa 3 que padece le fue diagnosticado cuando tenía 25 años y en el año 2022 atravesó un complicado momento luego de someterse a una compleja cirugía de 12 horas en la que le retiraron 75 ganglios linfáticos como parte de su tratamiento. Dos años después se observo que el melanoma ya estaba en etapa 4, pese a adoptar tratamientos médicos.

En medio de este escenario expresó perseverancia: "Desde que fui diagnosticado hace 4 años logré alcanzar muchos objetivos en mi vida: 30 episodios en un programa de televisión, protagonicé una película -que se estrenará pronto-, compré mi casa propia, me casé con mi mejor amiga y me convertí en el padre de la beba más maravillosa del mundo, que logra hacerme sonreír siempre".

