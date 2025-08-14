¿Terminaron? Pamela Franco habría borrado fotos de Christian Cueva tras supuestas llamadas a pareja de Pamela López

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Tremenda bomba! La presunta llamada de Christian Cueva a Paul Michael, pareja de Pamela López, habría desencadenado la molestia de Pamela Franco, quien, según el programa 'Todo se Filtra' habría optado por borrar todas sus fotos con el futbolista en sus redes sociales, lo que dejaría entrever una aparente crisis de su relación.

Pamela Franco tomó radical decisión tras presuntas llamadas

Christian Cueva y Pamela López vuelven a ser el centro de atención, luego de que la trujillana acusara al futbolista de llamar insistentemente y en altas horas de la noche a su actual pareja Paul Michael, a través del número de un amigo que vivió con él en Ecuador, que fue identificado por ella como 'Mariño'.

Incluso, la influences aseguró que tendría audios donde se le escucha al popular 'Aladino' hablar en aparente estado de ebriedad. Esta situación generó en Pamela López una preocupación por el bienestar de Paul, debido al supuesto entorno peligroso de 'Cuevita'. Estas confesiones no solo habrían desencadenado la molestia del futbolista del club Emelec, sino también las especulaciones de una presunta crisis de su relación con Pamela Franco.

Pues bien, según el programa 'Todo se Filtra', la cantante de cumbia no estaría nada contenta con las supuestas llamadas de Christian Cueva a la pareja de Pamela López y habría "problemas en el paraíso", lo que la habría ido a ir borrando en su cuenta de Instagram todo rastro del futbolista.

"Al parecer esas llamadas de Ecuador habría molestado a la cantante. (...) Y fíjense en el Instaram de la cumbiambera, habría ido borrando a Cuevita de ahí, solo dejó ese video del 14 de febrero. Anda haciendo pataletas por esa llamada de Ecuador a la firme de la López ¿se esfuma el amor?", se escucha decir en el video.

Kurt Villavicencio sobre Christian Cueva y Pamela Franco

Incluso, el conductor de dicho espacio televisivo, Kurt Villavicencio, abordó el tema y afirmó que la cantante estaría muy afectada por lo que ha venido ocurriendo. Pero eso no sería todo, ya que se animó a señalar que existirían especulaciones de que el amor que tanto se juraba esta pareja, en medio de polémicas, habría llegado a su fin.

"Ella estaría muy disgustada por lo que ha hecho Cueva y por eso ha borrado sus fotos, pero también hay rumores de que habrían terminado", expresó en televisión.

Cabe destacar que hasta el momento no existe una confirmación oficial de la presunta ruptura de la cumbiambera con 'Aladino'; sin embargo, sus seguidores siguen esperando las declaraciones de Franco sobre las serias acusaciones contra Christian Cueva.

Vanessa Pumarica a Pamela Franco

La amiga cercana de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, se pronunció sobre el tema y le aconsejó reconsiderar su relación con Christian Cueva, debido a que el pelotero no le responderá a sus cuestionamientos. Asimismo, lamentó verla sufrir. "No se lo merece", sentenció.

De esta manera, el programa 'Todo se Filtra', reveló que Pamela Franco habría borrado sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras llamadas a pareja de Pamela López, Paul Michael.