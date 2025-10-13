¿No quiere más hijos? Samahara Lobatón toma INESPERADA medida tras su tercer parto: "Se cerró la fábrica"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón vuelve a sorprender a la farándula local y a sus seguidores al revelar la inesperada medida que tomó para no tener más hijos. Ello tras haber dado a luz a su tercer bebé en EE. UU. y ser el blanco de cuestionamientos y críticas por su embarazo.

Samahara Lobatón "cierra la fábrica"

En mayo del 2025, la hija de Melissa Klug dio a conocer que estaba en la dulce espera. A través de su cuenta de Instagram, Samahara se mostró en aquel momento sonriente y con un rostro lleno de esperanza por la llegada de su segundo bebé junto a Bryan Torres, ya que como se recuerda fruto de su relación tuvieron a su primogénita Ainara. Cabe también destacar que la hija de la 'Blanca de Chucuito' tiene otra niña con su expareja Youna Horna.

Aquel anuncio causó gran revuelo y la convirtió en una serie de cuestionamientos, pues hasta ese momento, su pareja, Bryan Torres, era sindicado como una persona que le habría sido infiel, todo ello tras la difusión en el programa 'Magaly TV: La Firme' de una serie de chats con otras mujeres.

Además, la joven fue criticada por "seguirle los pasos a su madre" de tener un número significativos de hijos y no precisamente con la misma pareja. Incluso, por estas acusaciones, Melissa Klug salió al frente en 'América Hoy' para expresar: "Espero que no (me siga los pasos), porque es súper complicado. Yo he sido mamá muy joven. Yo creo que con su hombrecito, dice ella, se planta".

¿Qué hizo Samahara Lobatón para no tener más hijos?

Es así que tras encontrarse de vacaciones junto a sus hijas, el parto de su tercer bebé se adelantó inesperadamente. Samahara Lobatón anunció que dio a luz a Asael en EE. UU. Tras varios días de la llegada del nuevo miembro de su familia, fiel a su estilo, compartió algunas de sus vivencias en sus redes sociales e interactuó con sus seguidores a través de sus historias.

De esa forma, uno de sus fanáticos le preguntó si deseaba tener más hijos, a lo cual, la influencer, de 23 años de edad, no dudó en dejar en claro que ya no buscaba más descendencia, por lo que tomó la impensada decisión de someterse a una ligadura de trompas.

"(¿Te ligaste?) Sí. Para mí, se cerró la fábrica", respondió Samahara, acompañando el texto con emoji de un rostro llorando y corazones celestes y rosados, reflejando que fue una decisión difícil de tomar.

Detalles de su etapa posparto

Asimismo, la hija de la 'Blanca de Chucuito' reveló que subió alrededor de seis kilos y medio durante su embarazo y que su bebé nació a las 34 semanas de gestación. También detalló que se siente plena con su familia junto a sus tres hijos y que por ello optó por el procedimiento quirúrgico de la ligadura de trompas, ¡una medida irreversible!

Con esta decisión, Samahara Lobatón deja claro que atraviesa una nueva etapa de estabilidad personal, alejada de la polémica y enfocada en su rol como madre y creadora de contenido.