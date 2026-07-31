Lamine Yamal grita su amor por Inés García pese a las polémicas: "Si encuentran una chica más guapa que ella..."

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lamine Yamal volvió a captar la atención de sus seguidores tras aparecer en un video publicado por su novia, Inés García, en el que no dudó en expresar lo mucho que admira su belleza. El gesto llega en medio de las especulaciones sobre una supuesta crisis sentimental y de las críticas que ambos han enfrentado durante las últimas semanas en redes sociales.

La pareja, que inició su relación en abril de este año, ha estado en el centro de la conversación desde que comenzaron a circular rumores de un distanciamiento. Estas versiones cobraron fuerza después de la celebración de la victoria de España en el Mundial, cuando ambos fueron vistos con una actitud que algunos usuarios interpretaron como fría durante los festejos sobre el terreno de juego.

Lamine está enamorado de Inés

Lejos de alimentar esas versiones, Lamine Yamal e Inés García han optado por compartir distintos momentos de sus vacaciones en Saint-Tropez. En uno de los videos más comentados, difundido por la creadora de contenido, el delantero aparece dedicándole elogios y resaltando lo hermosa que le parece, pero lo más llamativo es que lanzó un desafío para probar que considera que tiene una novia muy guapa.

"(Estás) espectacular. Si encontráis una chica que vista mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas", dijo Lamine, dejando completamente sonrojada a Inés.

Además, el futbolista aprovechó esa aparición para respaldar públicamente a Inés, quien había sido blanco de numerosos comentarios negativos en redes sociales. Con este gesto, el joven atacante dejó claro que continúa apoyándola frente a las críticas y que no está dispuesto a dar importancia a las versiones que ponen en duda su relación.

Las recientes publicaciones también muestran cenas, paseos y momentos de cercanía entre ambos, reforzando la imagen de una pareja unida. Incluso días antes, Inés había compartido otro video grabado durante el Mundial en el que aparecía junto al futbolista en una escena cariñosa, confirmando que, pese a la polémica, su romance atraviesa un momento sólido.

Exnovio de Inés la acusa de interesada

La controversia estalló en la red social X (antes Twitter) tras la difusión de una captura atribuida a Gonzalo Torres, expareja de Inés García. En el mensaje, Torres aseguraba que la joven no siente afecto real por Yamal y que su intención sería aprovecharse de su situación económica.

"No lo amas, solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño. Espero que se dé cuenta", se lee en la publicación viral.

El comentario encendió las alarmas entre los seguidores del futbolista, quienes comenzaron a cuestionar la autenticidad de la relación y a pedirle que evalúe su entorno sentimental.

Es así que, aunque las acusaciones de la expareja de Inés García alimentaron las dudas sobre las verdaderas intenciones de la joven, las recientes publicaciones de ambos muestran una imagen completamente distinta. Con gestos de cariño y respaldo mutuo, Lamine Yamal e Inés buscan dejar atrás la polémica y frenar las especulaciones sobre su romance.