Mario Irivarren se enfrenta a trabajadora de producción EN VIVO y la reta: "Te vas a ir de cara"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento con una trabajadora de producción durante la transmisión en vivo del pódcast 'La Manada'. El incómodo momento sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia, ya que la tensión fue aumentando hasta convertirse en una de las escenas más comentadas del programa

Mario pelea con trabajadora de producción

Todo comenzó cuando, en medio de una conversación cotidiana, surgieron comentarios sobre un supuesto distanciamiento entre el exchico reality y una integrante del equipo de producción. Aunque inicialmente el intercambio parecía una simple broma, el ambiente cambió rápidamente cuando el tema derivó en un conflicto que dejó al descubierto diferencias internas entre ambas partes.

En un inicio, Laura dijo que los trabajadores de producción estaban molestos por regresar a trabajar unos días antes de los previsto. "Íbamos a retomar el próximo lunes porque yo me iba a operar y no iba a estar toda la semana, pero como no me operó mi doctor, vinimos el jueves y viernes y el plan de producción de vacaciones se vio frustrado", dijo.

Sin embargo, Mario Irivarren decidió enfrentar el asunto públicamente y dejó en claro su incomodidad con la actitud de la trabajadora. Además, descartó que el problema estuviera relacionado con el cambio en el cronograma de regreso de vacaciones del equipo, como se especuló durante la conversación, y dio a entender que existían otros motivos detrás del conflicto.

" Si quieren, lo hablo en vivo y a la m***. Si no quieren hacer programa, no tengo ningún problema. Lo digo en vivo, tu actitud no me parece la correcta, así te lo digo. Si quieres hablarlo en vivo, lo hablamos en vivo o en general", dijo muy ofuscado.

¿Hubo una reunión interna en 'La Manada'?

Por su parte, la trabajadora optó por mantener la calma y evitó profundizar en los detalles del desacuerdo frente a las cámaras. En lugar de alimentar la discusión, insistió en que no acostumbraba exponer asuntos internos de trabajo en público, aunque mostró sorpresa por la intensidad con la que Irivarren reaccionó durante la transmisión.

Sin embargo, el intercambio continuó elevando la tensión. El integrante de 'La Manada' advirtió que, una vez terminado el programa, conversaría con todo el equipo para aclarar lo sucedido. Asimismo, dejó entrever que no estaba dispuesto a asumir responsabilidades que, desde su perspectiva, no le correspondían y que defendería su posición frente a cualquier señalamiento.

"Después del programa, si quieres, hablamos con todos y vamos a hablar cosas bien incómodas. Yo no me voy a guardar absolutamente nada de ella cuando hablemos atrás (...) Si quieres agarrarte conmigo para que yo haga el papel del malo, te vas a ir de cara", sentenció.

Es así que, el enfrentamiento no tardó en generar una ola de reacciones entre los seguidores del pódcast, quienes debatieron sobre la forma en que se manejó el conflicto en plena transmisión. Mientras algunos respaldaron la postura de Mario Irivarren, otros cuestionaron que diferencias laborales terminaran exponiéndose frente al público, alimentando así una nueva polémica alrededor del programa.