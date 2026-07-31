Paolo Guerrero le dedica tierno mensaje a Ana Paula, pero las redes lo critican: "Cada 3 meses se separan"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte siguen siendo una de las parejas más controvertidas de la farándula peruana. Recientemente, la brasileña estuvo de cumpleaños y el futbolista no desaprovechó la oportunidad para compartir un amoroso mensaje hacia ella en redes sociales, pero no esperó recibir una ola de críticas que le recordaban las múltiples rupturas que han tenido a lo largo de los años.

Guerrero es criticado por mensaje de amor a Ana Paula

Hace unas horas, el 'Depredador' utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una galería de fotos donde aparece junto a la modelo brasileña, con quien tiene dos hijos. No obstante, lo que más llamó la atención fue el amoroso mensaje que le dedicó, algo poco habitual, ya que el futbolista siempre ha optado por mantener su vida privada.

"Hoy es el cumpleaños de mi maravillosa compañera de vida, del amor de mi vida. ¡Que los cumplas feliz! 34. Te amo mucho. 30/07. Te amo más que antes y menos que mañana", escribió el pelotero junto a varios emojis de amor.

La respuesta de Ana Paula no se hizo esperar, ya que, pocas horas después, comentó de forma graciosa al llamar la atención sobre el hecho de que Paolo hubiera revelado su edad en la publicación. Más allá de eso, expresó cuánto lo ama y volvió a compartir la última frase que el futbolista le dedicó.

Fans se burlan del mensaje de amor de Guerrero a Ana Paula

Redes sociales los critican

El saludo de cumpleaños de Paolo a Ana Paula fue bien recibido por sus amistades más cercanas y su círculo social. Sin embargo, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para recordarles todas las veces que han dado por terminada su relación en los últimos años, así como aquellas ocasiones en las que se han dejado de seguir en redes sociales, evidenciando los problemas de pareja que han atravesado.

"Después borra la foto del amor de su vida", "Te amo y cada tres meses se separan, no hay forma", "Cuando disfrutan, no publiquen tonterías. Un día sí y otro día se dicen cuánto se aman. Mejor no publiquen nada", "Tranquilos, seguro lo escribió ella porque Paolo no es de publicar nada", "¿Amor de tu vida? ¿Y eso mismo no se lo decías a Alondra?", "Pasan los años y estos no maduran", son algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

Es así que, aunque Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se muestran más unidos que nunca, las reacciones en redes sociales demuestran que su historia sentimental sigue generando dudas entre los usuarios. Pese a las críticas y los constantes rumores de separación, ambos continúan apostando por su relación y no dudan en expresar públicamente el cariño que se tienen.