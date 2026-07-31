Vania Bludau reaparece con nuevo galán en redes sociales que confirmaría su romance: ¿De quién se trata?

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vania Bludau volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir en sus historias de Instagram una serie de imágenes que despertaron rumores sobre un nuevo romance. Las románticas postales, registradas durante un viaje, dejaron entrever que la modelo estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, aunque evitó revelar la identidad del hombre que la acompañaba.

Sin embargo, el misterio duró poco. Programas de espectáculos lograron identificar al joven que aparece junto a la exchica reality y revelaron que se trata de Adam Daudier. La noticia tomó fuerza después de que ambos compartieran contenido desde el mismo destino y él publicara una fotografía en la que aparecen muy cercanos, alimentando las versiones de una relación sentimental.

De acuerdo con la información difundida en televisión, las muestras de cariño y las publicaciones en redes sociales indicarían que la pareja ya no tendría intención de ocultar su vínculo. Además de las imágenes compartidas durante sus vacaciones, ambos han interactuado públicamente, lo que reforzó la idea de que estarían atravesando una nueva etapa juntos tras varias semanas de especulaciones.

¿A qué se dedica Adam?

Adam Daudier es un biólogo estadounidense que creció en Las Vegas, Nevada, y realizó sus estudios superiores en la Universidad de California. Según se conoció, también es un apasionado por los viajes y suele recorrer distintos destinos alrededor del mundo, compartiendo sus experiencias a través de sus redes sociales. Además, se desempeña como instructor de yoga y DJ, algo que habría congeniado muy bien con la modelo.

Entre los lugares que ha visitado figura el Perú. Hace algunos meses estuvo en Cusco, donde recorrió diversos atractivos turísticos y registró imágenes de la Ciudad Imperial. Ahora, su nombre ha cobrado notoriedad tras ser señalado como la persona que habría conquistado nuevamente el corazón de Vania Bludau.

Los amores de Vania a través de los años

A lo largo de los años, Vania Bludau ha protagonizado varias relaciones sentimentales que marcaron la farándula peruana. Su romance más mediático fue con Christian Domínguez, con quien estuvo entre 2011 y 2013. Después fue vinculada con André Castañeda y mantuvo una breve relación con Sebastián Lizarzaburu.

Más adelante inició un largo noviazgo con el abogado Frank Dello Russo, con quien incluso llegó a comprometerse antes de cancelar la boda en 2020. También confesó haber tenido un breve romance con el fallecido cantante Fabio Legarda. Su última relación pública antes del actual romance fue con Mario Irivarren, que terminó en 2022.

De esta manera, aunque Vania Bludau ha vivido romances muy comentados a lo largo de los años, todo indica que atraviesa una nueva etapa sentimental. Esta vez, la modelo no solo dejó pistas en sus redes sociales, sino que también permitió que su presunta relación con Adam Daudier saliera a la luz, despertando nuevamente el interés de sus seguidores.