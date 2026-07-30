Importante cantante del género urbano dio señales de un posible retiro de la música

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A lo largo de los últimos años, varios artistas del género urbano han anunciado su retiro de la música. Sin embargo, muchos de ellos regresaron tiempo después a los escenarios con nuevas propuestas musicales y giras internacionales.

¿El retiro de Ozuna?

En ese contexto, el cantante Ozuna sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de nostalgia sobre lo que sería su última gira. Sus palabras despertaron dudas entre los fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre un posible alejamiento de la industria musical.

Hasta el momento, ni Ozuna ni su equipo de trabajo se han pronunciado para confirmar o descartar los rumores sobre un posible retiro de la música.

Sin embargo, la reflexión que el artista compartió en sus historias de Instagram generó preocupación entre sus seguidores, ya que el mensaje sugiere que la gira que actualmente realiza por Europa podría ser la última de su carrera.

"No me di cuenta, pero esta es la última gira en Europa de mi carrera, escribió el hombre con emojis de llanto y corazones rotos", se lee

Fans reaccionan al mensaje

Las palabras de Ozuna provocaron diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos interpretaron el mensaje como el anuncio de una posible pausa o un retiro definitivo de la música, otros pidieron esperar un pronunciamiento oficial del artista.

En contraste, otro grupo de fanáticos consideró que la publicación podría formar parte de una estrategia de marketing para promocionar la gira 'Una Aventura', con la que actualmente recorre distintas ciudades de Europa.

Fechas confirmadas de su gira

Ozuna sorprendió a sus seguidores en junio al anunciar las fechas oficiales de su nueva gira, con la que marcó su regreso a los escenarios tras permanecer varios meses alejado de los espectáculos masivos.

Hasta el momento, el intérprete de Corazón de seda ya se presentó en varias ciudades de España e Italia, donde sus conciertos tuvieron una buena acogida. En agosto continuará su recorrido por México antes de seguir con presentaciones en distintos países de Latinoamérica.

Colombia también forma parte de su itinerario para este 2026. El artista ofrecerá un concierto el 5 de septiembre en Bogotá y otro el 4 de diciembre en Medellín, ciudad donde concluirá su gira internacional.

Por el momento, Ozuna no ha confirmado que dejará la música. Sin embargo, su publicación mantiene en expectativa a sus seguidores, quienes esperan conocer si su mensaje representa el final de una etapa o el inicio de un nuevo rumbo en su carrera.