Irma Maury se ha ganado el cariño de los peruanos por su amplia trayectoria artística y especialmente por su papel como 'Doña Nelly' en 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS), por lo cual, no dudó en revelar detalles si entre sus planes está volver a interpretar el personaje en la famosa serie nacional.

La reconocida actriz peruana brindó una amena entrevista en el 'El reventonazo de la Chola' para contar más detalles de su vida privada, anécdotas y cuál es la faceta que atraviesa actualmente tras su salida de la serie que conquistó a los peruanos y en el extranjero.

Debido a su peculiar personalidad con su personaje de 'Doña Nelly', Irma decidió responder ante el constante reclamo de sus fans de retornar a 'AFHS' como la matriarca de la familia 'Gonzáles', luego de 10 años.

"¿Tú crees que en algún momento regreses con otro personaje a 'Al fondo hay sitio o te gustaría volver a ser 'Doña Nelly'?", fue la pregunta que generó una gran sonrisa entrañable de Maury. A lo cual, ella respondió: "Otro personaje claro, de repente, podría ser (...) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (los de producción) de ningún otro personaje".