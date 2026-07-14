¡El público fue escuchado! Jesse & Joy abren nuevas localidades en Lima tras agotar entradas y desatar el pedido masivo de sus fans

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de alcanzar un rotundo Sold Out para su esperado concierto del próximo 31 de octubre en Costa 21, Jesse & Joy sorprendió a sus seguidores con una excelente noticia: debido a la enorme demanda del público, la producción ha decidido habilitar nuevas localidades para que más fanáticos puedan ser parte de una de las noches más esperadas del año.

Las nuevas zonas disponibles serán Tribuna Numerada Izquierda, Tribuna Numerada Derecha y Tribuna General, cuyas entradas estarán disponibles en preventa Interbank con hasta 15% de descuento los días 15 y 16 de julio desde las 10:00 a.m. La venta de entradas es a través de Teleticket

El anuncio llega después de que miles de seguidores inundaran las redes sociales solicitando una segunda oportunidad para asistir al concierto. Tras agotarse todas las entradas en tiempo récord, fueron cientos los mensajes pidiendo una segunda fecha, un cambio a un recinto de mayor capacidad o la apertura de nuevos espacios dentro de Costa 21.

Jesse & Joy

La respuesta del público fue tan contundente que la organización decidió ampliar el aforo, permitiendo que más personas puedan vivir este esperado reencuentro con el exitoso dúo mexicano.

El impresionante recibimiento confirma, una vez más, el lugar privilegiado que ocupa el Perú dentro de la carrera de Jesse & Joy. A lo largo de los años, el dúo ha construido una conexión muy especial con el público peruano, convirtiendo cada una de sus visitas en un acontecimiento musical.

Sus canciones han acompañado historias de amor, desamor y esperanza de millones de personas, consolidándose como una de las propuestas más queridas del pop latino.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, múltiples premios internacionales, millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, Jesse & Joy continúan siendo referentes de la música en español.

Jesse & Joy

Su capacidad para emocionar con letras honestas, melodías memorables e interpretaciones cargadas de sentimiento ha conquistado a varias generaciones y les ha permitido llenar escenarios en América, Europa y otras partes del mundo.

El concierto del 31 de octubre promete ser una experiencia inolvidable. Los asistentes podrán disfrutar en vivo de éxitos que marcaron una época como "¡Corre!", "Espacio Sideral", "Dueles", "La de la Mala Suerte", "Llegaste Tú", "3 A.M." y muchos más, en un espectáculo acompañado por una impecable producción, músicos en vivo y un despliegue visual diseñado para emocionar de principio a fin.

La apertura de estas nuevas localidades representa una oportunidad única para quienes no lograron conseguir entradas durante la primera etapa de ventas. Todo indica que estos nuevos boletos también tendrán una alta demanda, por lo que la organización recomienda al público asegurar su ingreso durante la preventa Interbank, que se realizará los días 15 y 16 de julio desde las 10:00 a.m., con hasta 15% de descuento por Teleticket, antes de dar paso a la venta general.

Con esta ampliación de aforo, el regreso de Jesse & Joy al Perú reafirma su condición como uno de los conciertos internacionales más esperados del 2026. La respuesta del público ha sido contundente y demuestra que el cariño por el dúo mexicano permanece más vigente que nunca, anticipando una noche histórica donde miles de voces volverán a cantar al unísono los grandes himnos que han acompañado a toda una generación.