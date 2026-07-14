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Actor de Hollywood incursiona en la música a los 88 años con su primer sencillo

El reconocido actor de Hollywood incursionará en la música mediante una agencia discográfica con su primer sencillo el próximo 21 de agosto.

Actor de Hollywood incursiona en la música a los 88 años
Actor de Hollywood incursiona en la música a los 88 años (Difusión)

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/07/2026

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A través de diversos medios de comunicación internacionales, se informó que un reconocido actor de Hollywood, de 88 años, incursionará en la música luego de consolidar una exitosa trayectoria en la industria cinematográfica. Recordado por protagonizar una serie de películas que marcaron toda una época, ahora buscará conquistar al público desde una nueva faceta.

Actor de Hollywood lanzará su primer sencillo en el mes de agosto

El intérprete de "El silencio de los inocentes", Anthony Hopkins de 88 años dio a conocer que incursionará como compositor musical y lanzará su primer sencillo próximamente, el 21 de agosto. 

Dicho anuncio se dio a conocer por medio de la discográfica Decca Classics a través de sus plataformas digitales en el que se narra que este proyecto musical va a tener más de seis décadas de composiciones originales del actor ganador de premios Oscar.

Vínculo con la música desde temprana edad

En el artículo de la discográfica, se destaca la fuerte conexión del actor con la música desde que era un niño, la corta edad de 4 años aprendió a tocar el piano, una instrumento que lo acompañaría más tiempo en su vida ya que, en su adolescencia, ya componía música para obras de teatro locales, de acuerdo lo publicado en el comunicado.

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Asimismo, su pasión por la música no se detuvo por su carrera actoral, ya que componía a la par de sus trabajos estelares que lo hicieron ganar importantes premios a nivel mundial. Por esta razón, el proyecto incluye obras de toda su trayectoria.

"La música fue mi primer deseo, mi primera vocación. He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas". dice el actor Anthony Hopkins.  

Siguiendo esa línea, la música fue un motivo para que afronte de momentos complicados en su vida como, el confinamiento por la pandemia de covid-19 en 2020, momento en el que publicaba en sus redes sociales videos de el tocando el piano.

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El álbum está interpretado por la Orquesta Filarmónica y el director Gustavo Dudamel, ganador del premio Grammy, y fue grabado en el Alexandra Palace de Londres en abril. 

Finalmente, con este próximo lanzamiento del actor Anthony Hopkins de su álbum "Life is a Dream" que se publicará el 21 de agosto deja en claro que no hay edad para seguir cumpliendo sus metas artísticas, luego de tener una sólica carrera frente a las cámaras.

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