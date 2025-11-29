Pamela López revela la verdadera razón detrás de su reducción de mamas y lipoescultura

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La empresaria e influencer Pamela López rompió su silencio y explicó por qué decidió someterse a una reducción de mamas y lipoescultura. Entre motivos de salud y ajustes estéticos, la ex de Christian Cueva compartió su experiencia y los detalles de su recuperación.

Canción de Pamela López es todo un éxito

El nombre de Pamela López ha estado en boca de todos no solo por sus recientes procedimientos estéticos, sino también por el fenómeno que generó su primer sencillo, 'La Clandestina'.

En pocos días, la canción acumuló más de 200 mil visualizaciones en plataformas digitales, superando incluso a la colaboración de Pamela Franco con Caribeños de Guadalupe.

La letra, escrita por su hija de 11 años, narra la historia de una relación afectada por la intervención de otra mujer, algo que muchos interpretaron como una referencia directa a lo que vivió Pamela López.

El sencillo se convirtió en tendencia en TikTok, impulsado por la participación de la hija de Christian Cueva, exesposo de Pamela López, y provocó todo tipo de comentarios por el trasfondo real de la letra.

Pamela López habla sobre su mastopexia y lipoescultura

Mientras su debut musical sigue generando revuelo, Pamela López también decidió sincerarse sobre su reciente paso por el quirófano.

La ex de Christian Cueva explicó que, tras dar lactancia materna exclusiva a sus cuatro hijos, desarrolló una asimetría mamaria que la incomodaba desde hace años.

"Di lactancia materna exclusiva a mis 4 hijos y por ello me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma que hace cinco años después que di de lactar a Gia me operé y me puse implante, pero el doctor me mintió que me la puso detrás del músculo", detalló la intérprete de 'La Clandestina'.

La decisión no fue fácil, pues además de la diferencia de tamaño, uno de sus pechos presentaba quistes, complicando aún más la situación.

Por ello optó por una mastopexia con cambio de implantes más pequeños, procedimiento que duró aproximadamente siete horas y que, según sus palabras, fue un éxito.

La operación contó con el acompañamiento de su actual pareja, el cantante Paul Michael, quien estuvo presente durante todo el proceso.

Así, Pamela López reveló la verdadera razón detrás de su reducción de mamas y lipoescultura, explicando que la cirugía respondió a motivos de salud y comodidad tras años de lactancia. La ex de Christian Cueva se mostró satisfecha con los resultados.