Ethel Pozo rompe su silencio y aclara rumores sobre presunto romance con Yaco Eskenazi

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que empezó como un comentario anónimo en un programa de streaming terminó encendiendo la farándula, pues el rumor apuntaba a un presunto romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi durante sus años de trabajo en televisión. La historia creció tanto que la hija de Gisela Valcárcel ya rompió su silencio para poner las cosas en claro.

Rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Todo arrancó cuando en Good Floro se viralizó un clip que encendió las alarmas faranduleras.

Una usuaria aseguró tener información de primera mano —según dijo, contada por su tío, extrabajador de América Televisión— sobre un supuesto affaire entre una conocida conductora y su compañero de trabajo, quien estaba casado en aquel entonces.

La anónima narración mencionaba incluso que las instalaciones de Pachacamac habrían sido testigos silenciosos de esa relación "que todos en el canal sabían". Bastó eso para que los usuarios empezaran a atar cabos, buscar duplas televisivas del pasado y, cómo no, lanzar nombres sin filtro.

Rápidamente, y casi por inercia de redes sociales, muchos asociaron aquella historia con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes años atrás compartieron la conducción de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

De inmediato, las especulaciones resucitaron una antigua crisis matrimonial entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, insinuando que uno de los acuerdos para salvar la relación habría sido cortar cualquier vínculo sentimental con la hija de Gisela Valcárcel.

Mientras el clip seguía rotando, los usuarios se dividieron en dos bandos: los que aseguraban que "todo calzaba" y los que pedían prudencia ante la falta de pruebas.

Comentarios como "Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, Natali le perdonó porque ella sabía que lo estaban forzando" y "Era eso o arriesgar su trabajo" se hicieron virales.

Otros, sin embargo, reclamaron responsabilidad: "No pues, no pueden soltar algo así", "Le puede caer denuncia a esa chica que habló eso".

En paralelo, la conversación creció tanto que llegó a los oídos de la propia Ethel Pozo, pese a que en el video viral su nombre no había sido mencionado directamente. Bastó un comentario en redes pidiéndole que desmienta el rumor para que la conductora decidiera pronunciarse.

La respuesta de Ethel Pozo

Lejos del drama y sin rodeos, Ethel Pozo escribió: "Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson".

Con esa frase, la conductora de América Hoy cortó de raíz las especulaciones y dejó claro que no piensa darle más vuelo a un chisme que, según sostiene, no tiene sustento alguno.

Así, el chisme que nació en redes encuentra cierre, pues la aclaración de Ethel Pozo terminó frenando cualquier versión sobre un presunto romance con Yaco Eskenazi, dejando el tema sin espacio para más interpretaciones.