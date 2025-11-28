Figura de la TV sufre APARATOSO accidente, fue HOSPITALIZADO de urgencia y acaba en SILLA DE RUEDAS

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se llevó un gran susto luego de que un reconocido conductor de televisión sufrió un aparatoso accidente durante la grabación de un programa lo que generó que fuese hospitaizado de urgencia y acaba en silla de ruedas.

Artista se pronuncia tras accidente

El reconocido chef estadounidense Guy Fieri concedió una entrevista exclusiva para el medio Fox News Digital en el que reveló y dio mayores detalles sobre lo que le ocurrió durante el rodaje de su nuevo espacio televisivo llamado "Flavor Town Food Fight".

El artista culinario de la TV sostuvo que sufrió una aparatoso accidente tras tropezar con una escalera durante una grabación, por lo que tuvo que ser derivado a un centro médico y ser intervenido de emergencia lo que lo ha llevado a utilizar una silla de ruedas durante su recuperación.

"Me resbalé por unas escaleras y un pie se me fue hacia adelante y el otro se me enganchó en el umbral. Así que, bueno, me estiré. Parecía que estaba haciendo un split, pero cuando mi pierna derecha se comprimió, el punto de debilidad, el médico dijo que nunca había visto, bueno, en 20 años, un desgarro en la parte más gruesa del cuádriceps. Sí, fue horrible", explicó.

Guy Fieri es un reconocido chef y figura televisiva estadounidense

Además, señaló que lo derivaron de urgencia a un hospital donde los médicos decidieron que ingrese de inmediato a quirófano para asegurarse de que sus músculos no se vean afectados gravemente. Fieri agregó que estaba "justo en el medio" de la grabación de "Flavortown Food Fight" cuando ocurrió el accidente.

Ahora el reconocido personaje de televisión ha avizorado que la lesión que padece lo mantendrá en silla de ruedas por lo menos durante ocho semanas lo que afectará evidentemente la programación que realizaría sobre la cena de Acción de Gracias de este año.

¿Quién es Guy Fieri?

Guy Fieri, quien originalmente se llama Guy Ramsay Ferry, es un chef, empresario gastronómico, escritor y conductor de televisión estadounidense de 57 años. El nacido en Ohio es una de las celebridades más conocidas de Estados Unidos.

También fue galardonado con un premio Emmy y cuenta con varios programas en el canal Food Network y es copropietario de diversos restaurantes y creador de conceptos culinarios licenciado.

Como vemos, el reconocido chef y figura televisiva de Estados Unidos, Guy Fieri, sufrió un fuerte accidente durante la grabación de su flamante programa "Flavor Town Food Fight", tras ello tuvo que ser trasladado a un hospital en el que fue sometido al quirófano. Ahora se encuentra usando silla de ruedas mientras se recupera.