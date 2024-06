¿Daniela Darcourt manda indirectas a Yahaira Plasencia?: "Soy la número 5, sin competencia"

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento peruano ha sido testigo de una intensa rivalidad entre dos de las figuras más destacadas de la salsa: Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. En medio de esta disputa, cada declaración, gesto o acción de una de ellas se analiza minuciosamente en busca de posibles indirectas hacia la otra. En esta ocasión, los reflectores se centran en 'Dani', quien ha dejado a sus seguidores intrigados con un mensaje que podría estar dirigido a su 'rival' en el mundo de la música.

¿Indirecta a Yahaira Plasencia?

En el escenario musical peruano, dos reinas de la salsa, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, han estado en el centro de la controversia. Sus carreras han sido objeto de comparaciones constantes, comentarios públicos y preferencias de la industria. Esta rivalidad ha generado debates sobre quién ofrece una propuesta más auténtica o innovadora en el género.

Durante una presentación en Palm Beach, Daniela Darcourt sorprendió al público con una declaración inesperada. A pesar de ser considerada la número uno por muchos, la cantante se autodenominó como la número 5, sin competencia.

"Aunque me digan que soy la número uno, yo tengo que decir que no, que soy la número 5, sin competencia. Ya me gustó esa ya, pero gracias mami por tu cariño, por todo, a todos", precisó.

Agradeció a su madre y a su público, mientras dejaba claro que continuará con su sentido del humor, incluso si no a todos les agrada. "Yo siempre voy a ir tirando cosas así a la broma, me disculpan a los que no les gusta tanto", afirmó.

La popularidad de Daniela Darcourt no ha dejado de crecer, ganando reconocimiento internacional y siendo invitada a eventos musicales importantes. Recientemente, un video de su actuación viralizó en las redes sociales, demostrando su habilidad para cautivar a la audiencia tanto con su voz como con su talento para el baile.

Yahaira Plasencia se despide de 'ASD'

El sábado 1 de junio, Yahaira Plasencia anunció su salida como conductora de 'Al sexto día'. En su última participación en el programa, la cantante de salsa expresó su agradecimiento al equipo de producción y aclaró que su partida no fue una decisión de la gerencia de Panamericana TV, sino que se debió al fin de su contrato.

Yahaira Plasencia también expresó su agradecimiento a los directivos del canal, mencionando que ambas partes habían acordado que ella sería la conductora de 'Al sexto día' solo durante la temporada de verano, que comprendía aproximadamente cuatro meses.

Durante sus últimos minutos como conductora de 'Al sexto día', Yahaira Plasencia abordó las críticas sobre su desempeño en el programa. La salsera reconoció que la conducción no es su punto fuerte, pero resaltó que está en un proceso de aprendizaje y que todos "comenzamos desde cero".

La rivalidad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt continúa siendo tema de debate en la escena musical peruana. Ambas artistas siguen cautivando a su público y manteniendo el interés de la audiencia, demostrando que la competencia en el mundo de la salsa está más viva que nunca.