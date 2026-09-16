Alejandra Baigorria publica contundente DECISIÓN tras PERDER batalla legal contra Magaly Medina: "Esto apenas empieza"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La empresaria Alejandra Baigorria envió a través de sus redes sociales un comunicado como respuesta a la periodista de espectáculos, Magaly Medina, luego que se diera a conocer que la exchica reality perdió la batalla legal contra la conductora de televisión.

Alejandra Baigorria le responde a Magaly Medina tras perder batalla legal

Dentro de su comunicado, Alejandra Baigorria se pronunció en su cuenta oficial de Instagram luego que el Poder Judicial rechazara y ordenara el archivamiento definitivo de su demanda.

Al respecto, la empresaria peruana lanzó un comunicado anunciando que ya tomó una nueva medida legal para continuar con su acusación contra la periodista.

Con sus declaraciones, la influencer detalla que aún es muy pronto para que la conductora del programa de televisión 'Magaly TV La Firme' celebre por una resolución a la que ella va a apelar, un proceso que ya inició su curso.

"La resolución que ha declarado improcedente mi denuncia es apelable y ya ha sido apelada. Cantar victoria ahora puede resultar muy temprano, anticipado y erróneo, pues varios de los procesos en los que el resultado ha sido adverso a la Sra. Medina, empezaron igual y terminaron mal para ella", expresó Alejandra Baigorria.

Empresaria peruana no aceptará conciliación

En ese sentido, Alejandra Baigorria mencionó que, seguirá con el proceso así tarde, ya que tiene los recursos emocionales para continuar con cada paso que pueda surgir en el camino. Incluso, destacó que no llegará a una conciliación porque irá hasta las últimas consecuencias.

"Tengo fuerza, paciencia y aguante suficiente para ir para adelante contra viento y marea. Conmigo no hay acuerdo conciliatorio posible, iré hasta las últimas consecuencias", afirmó la exchica reality.

Comunicado de Alejandra Baigorria tras perder contra Magaly Medina

Inicio de un proceso legal extenso

Para finalizar su comunicado, la creadora de contenido peruana señala que, esta decisión de apelar a la demanda es el inicio de un proceso legal que puede tener un desenlace favorable para ella.

"Dicho esto, no tengo problema en que hoy baile, disfrute y goce con un triunfo que al final será pírrico, ya dice el refrán, el que ríe último... Esto apenas empieza", señaló la empresaria peruana.

Finalmente, la empresaria Alejandra Baigorria con su comunicado publicado en redes sociales detalló la nueva medida legal que tomará en contra de la conductora de televisión Magaly Medina, luego que el Poder Judicial archivada la demanda que había impuesto en su contra.