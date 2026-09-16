Said Palao elogia a Alejandra Baigorria por recibir premio en Japón: "Estoy orgulloso de ti, mi esposita"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao conmovió a sus seguidores al dedicarle un tierno mensaje a su esposa, Alejandra Baigorria, luego de que la empresaria recibiera un importante reconocimiento en Japón. El deportista se mostró orgulloso de verla alcanzar nuevas metas y destacó la felicidad que siente por acompañarla durante esta etapa de crecimiento profesional.

Said se derrite de amor por Alejandra

A través de sus redes sociales, Said resaltó el esfuerzo y la constancia que Alejandra ha demostrado durante los últimos años. Para el integrante de 'Esto es Guerra', verla avanzar en su carrera y cumplir los objetivos que se ha propuesto representa un motivo de orgullo, especialmente después de todo el trabajo realizado para llegar hasta este punto.

Asimismo, el deportista dejó claro que disfruta compartir con su esposa cada uno de sus logros. Por ello, aprovechó su estadía en Japón para acompañarla en este importante momento y celebrar junto a ella el reconocimiento obtenido, demostrando una vez más el respaldo que le brinda en sus proyectos profesionales.

"Muy feliz y orgulloso de ti mi amor, de verte seguir creciendo y cumpliendo tus metas después de tantos años de trabajo. Y como siempre, yo feliz de poder estar a tu lado, acompañándote y celebrando cada logro contigo", escribió.

Por otro lado, Said también dedicó unas palabras al equipo que viajó con Alejandra hasta el país asiático. Destacó especialmente a las mujeres que forman parte de este grupo y valoró que hayan llegado desde Perú para representar al país. Además, aseguró que todos vienen disfrutando de esta experiencia junto a sus seres queridos.

"También orgulloso del gran team que has formado y que hoy está acá contigo. Mujeres fuertes, trabajadoras y empoderadas que han venido hasta Japón representando al Perú", agregó.

Alejandra Baigorria emocionada

Finalmente, Alejandra Baigorria respondió al mensaje de su esposo y le agradeció por acompañarla en este proceso. La empresaria también reveló que recibió tres premios como parte del grupo élite de la marca, un reconocimiento que considera significativo después de varios años de trabajo y que la motiva a continuar persiguiendo nuevos objetivos.

"Gracias amor! Y vamos por mucho más. Love", escribió la rubia en comentarios.

Es asó que, Said Palao expresó su orgullo por Alejandra Baigorria luego del reconocimiento que recibió en Japón. El deportista resaltó su esfuerzo y crecimiento profesional, además de celebrar la oportunidad de acompañarla en esta etapa. Asimismo, destacó al equipo que viajó con ella y compartió la felicidad de disfrutar juntos esta experiencia internacional.