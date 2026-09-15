Ethel Pozo explota contra Edson Dávila por negar el madrinazgo de Gisela: "Lo veo soberbio y manda indirectas"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo no se guardó nada luego de escuchar que Edson Dávila desconoció a Gisela Valcárcel como su madrina. La hija de la 'Señito' aseguró que el bailarín habría perdido el norte y que no es el mismo que ella conoció, ya que antes era muy humilde y buena persona, pero actualmente se la pasa mandando indirectas y tiene una actitud muy soberbia.

Ethel explota contra 'Giselo'

Todo inició cuando Edson Dávila fue consultado sobre su permanencia en América TV y luego de separarse del grupo de Gisela, negando así que ella haya sido su madrina en la pantalla chica. Aunque el conductor aseguró que Gisela le dio la oportunidad, negó tajantemente que haya sido la persona que lo amparó en sus primeros años.

El comentario no fue bien recibido por el público, que lo criticó y hasta lo tildó de Judas. A esas críticas se sumó la hija de Gisela, Ethel Pozo, quien conoce ampliamente a Dávila debido a que trabajaron juntos durante muchos años en varios proyectos, siendo uno de los más importantes 'América Hoy'.

Durante el streaming que conduce, Ethel fue consultada sobre qué opina de las declaraciones de su excompañero, y una primera frase generó polémica. "Cómo cambia la gente. Yo creo que un día se va a dar cuenta de lo que está haciendo", dijo.

Enseguida, recordó que cuando ella conoció a Edson Dávila, era una persona completamente distinta y que actualmente se muestra como otra figura. "Ese no es el Edson que yo conocí. Yo lo veo soberbio todo el año. Yo conocí un chico muy bonachón, muy buena gente, muy humilde, que no se creía más que nadie y ahora es otro personaje", sentenció.

Magaly chanca a 'Giselo'

En su programa de ayer, la 'Urraca' aseguró que las declaraciones de Edson Dávila, en la más reciente edición de la Teletón, le parecieron demasiado soberbias y que no debió haberlas hecho, ya que considera que aún no ha alcanzado un nivel tan sobresaliente en la televisión peruana ni marcado un precedente para ser una figura recordada por el público.

"Él era un bailarín desconocido cuando Gisela fue su madrina y lo nombró 'Giselo' y lo comenzó a poner en todos esos programas, que al fin lo puso como conductor. Él no hubiera llegado hasta donde está si no fuera por su madrina Gisela", indicó.

Es así que, las declaraciones de Ethel Pozo generaron reacciones luego de que cuestionara públicamente la actitud de Edson Dávila y recordara cómo era cuando lo conoció. La conductora sostuvo que el bailarín habría cambiado con los años y que actualmente mantiene una postura diferente a la persona humilde y bonachona que conoció durante sus primeros proyectos televisivos.