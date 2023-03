22/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, el fin de su matrimonio luego de que el futbolista fuera descubierto con la modelo Jossmery Toledo en un viaje por el Cusco, además de confirmar que se encuentra embarazada.

"Pido respeto"

"He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado", escribió Rosa Fuentes en dicha red social.

Ampay de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado

El 21 de marzo se lanzó un video donde el futbolista peruano Paolo Hurtado es descubierto en comprometedoras situaciones con Jossmery Toledo.

En el video se ve a ambos muy felices disfrutando de los lugares arqueológicos de Cusco. Después de pasear, se animaron a conversar un poco en el campo. En dicho lugar, los protagonistas del ampay dieron rienda suelta a su amor. Con el anillo de casado aún sobre su mano, Hurtado se luce dándole de comer a la modelo.

Jossmery optó por guardar silencio

A su retorno a Lima, en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, Jossmery Toledo se mostró sorprendida por el video de Magaly TV y decidió guardar silencio y no brindar declaraciones sobre el encuentro que tuvo con Paolo Hurtado en Cusco. Ante las preguntas insistentes de la prensa, decidió ir a su vehículo con paso acelerado.

Por otro lado, el futbolista Paolo Hurtado decidió limitar los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar los ataques de sus seguidores por el engaño hacia su esposa.

Rosa Fuentes y supuesto ampay

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, denunció en octubre del 2022 que unas personas que se hacían pasar como integrantes del programa "Amor y Fuego" le enviaron mensajes extorsivos asegurando que tenían imágenes comprometedoras de su esposo con Jossmery Toledo.

"Buen día señora Rosa, tenemos unas imágenes de Paolo Hurtado entrando a un departamento y a Jossmery Toledo, también en el ascensor ¿desea que salgan las imágenes en el programa?", fue uno de los mensajes que recibió Rosa Fuentes.

En ese momento, Fuentes dijo que no había ningún problema para que revelen "las imágenes", pues no tenía sospechas sobre la fidelidad de su pareja. Posteriormente, terminó contactando a los verdaderos conductores del programa. "La verdad no tengo ninguna sospecha, no tengo algún indicio, yo la verdad no diría que no pongan nada, tampoco me pondría en ese plan", sostuvo en su momento.