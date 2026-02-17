¿Renació el amor? Youna y Samahara Lobatón coquetean en redes tras ruptura con Bryan Torres

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna y Samahara Lobatón han sorprendido a todos sus seguidores al mostrarse más cariñosos y cercanos que nunca, a pesar de que terminaron su relación sentimental hace varios años. Ambos han dejado en claro que ahora mantienen una excelente relación como padres y esperan seguir en ese camino.

¿Youna coquetea con Samahara?

Recordemos que la relación entre ambos inició en 2019 y, al poco tiempo, Samahara quedó embarazada de su primera hija, Xianna. Poco después, Youna se fue a Estados Unidos y Samahara lo siguió, pero solo duraron unos meses viviendo juntos.

En 2023, Samahara regresó a Perú e inició una relación con Bryan Torres. Sin embargo, ahora que esta ha terminado en medio de denuncias por violencia física, la influencer ha sorprendido a todos al realizar transmisiones en vivo junto al padre de su primera hija en TikTok.

Ambos se muestran muy cercanos durante las transmisiones, y Samahara incluso ayudó a promocionar las rifas que el barbero estaba realizando para costear sus tratamientos de quimioterapia en Estados Unidos. Lo más sorprendente es que hasta se lanzaron besitos virtuales durante uno de esos encuentros en TikTok.

Youna le ha dicho a Samahara que está muy bonita, y ella respondió revelando que él le ha pedido regresar, aunque parece ser que todo era broma. Incluso Melissa Klug parece llevar una buena relación con Youna, ya que se tratan con respeto y mucho cariño.

Finalmente, Magaly se comunicó con Samahara y ella aclaró que todas las interacciones fueron parte de un show para vender rifas pro salud. "Todo bien, él sabe que lo quiero muchísimo y espero que todo siga bien. Novela turca es una novela turca", sentenció.

La dura confesión de Youna

La vida de Youna, expareja de Samahara Lobatón, dio un giro inesperado luego de que anunciara en su cuenta oficial de Instagram que lucha contra el cáncer. La noticia de su diagnóstico de leucemia sorprendió a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Según contó el propio Youna, todo comenzó tras un episodio mientras trabajaba como barbero. Preocupado, decidió acudir a una clínica donde el médico le dio la noticia de manera directa.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", explicó.

Es así que, lo que parecía un posible acercamiento amoroso entre Youna y Samahara sería solo parte de un show en redes sociales. Ambos han demostrado que priorizan su rol como padres y mantienen una relación cordial, dejando claro que, pese a las especulaciones, todo se trata de buena comunicación.