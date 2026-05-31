Modelo Valery Revello impacta la regalar moderna camioneta a su hija menor de siete años

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una publicación en su cuenta en redes sociales, la modelo Valery Revello anunció que le regalo una camioneta a su hija menor de 7 años. Con este gesto, los usuarios en redes sociales mostraron su asombro ante las imágenes.

Regalo sorpresa para su menor hija de siete años

La creadora de contenido publicó una serie de imágenes en la red social Instagram en la que se ve el proceso de la sorpresa para su hija menor de 7 años, Vitto fruto de la relación con el futbolista seleccionado peruano Sergio Peña. El regalo de la madre de la menor causó gran sorpresa al tratarse de una lujosa camioneta.

Según lo publicado, la modelo y actual pareja del empresario Tomás Tudela, hizo énfasis en la motivación que significa su hija en su vida con la finalidad de lograr sus objetivos para darle lo mejor.

"Desde que naciste Vitto, soñé con tener todo para ti y para mi; y por más que la meta estaba alta nunca dejé de pensar en alto y trabajar todos los días por nosotras", comentó Valery Revello en redes sociales.

En cuestión de horas, el post de la influencer capturo muchas vistas, reacciones y comentarios de apoyo hacia su esfuerzo por este logro importante a través de un regalo para su hija. En ese sentido, sus amigas que pertenecen a este rubro digital como Natalia Merino y Carolina Braedt no dudaron en escribirle unas palabras para felicitar el hecho.

¿Cómo reaccionó la hija de la modelo y el futbolista ante esta sorpresa?

Dicho video publicado, muestra como los trabajadores de la empresa encargada de distribuir el auto retiran un protector que cubría la sorpresa para luego ver la reacción de la menor de edad que salta de emoción y abraza a Valery Revello en señal de agradecimiento por la camioneta.

La inesperada reacción de la menor hizo que se viera una conexión especial entre ambas figuras ahora que la creadora de contenido en redes sociales se encuentra gestando su tercer embarazo con Tomás Tudela. Una relación que se muestra consolidada tras recibir a su segunda hija hace aproximadamente un año.

En conclusión, con esta serie de imágenes, la modelo Valery Revello impactó y enterneció a sus seguidores al realizarle este regalo sorpresa de una moderna camioneta a su hija menor de siete años, un momento que estuvo marcado de emoción y conexión entre ambas.