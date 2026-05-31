Yahaira Plasencia SORPRENDE al celebrar cumpleaños al lado de 'El Diablo'

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un ambiente marcado por música en vivo y un amigos cercanos, se hizo viral rápidamente tras circular diversas fotos en plataformas digitales. En ellos se observa a la pareja disfrutando con total naturalidad, mientras los invitados continuaron festejando cada momento de la noche.

Detalles de la celebración viral

Según la información de Instarándula, la salsera no dudó en mostrar su afecto durante el festejo. En las imágenes, se logra observar a la intérprete de 'Adiós Amor' acercarse al empresario para darle un beso frente a los asistentes, gesto que fue capturado por los presentes.

"Sí, en algún momento, sí me gustaría con el que estoy, con Luis Fernando", declaró.

A su vez, la cantante sorprendió al ingresar junto a la torta para el cumpleañero. Esto fue registrado por los asistentes, quienes compartieron el momento exacto en que la pareja venía compartiendo al lado de sus seres queridos , acompañados de mucha música y alegría.

La imagen se hizo viral en redes.

Planes familiares y futuro personal

Previamente, la cantante habló acerca de la posibilidad de ser madre al lado de su actual pareja. Mediante una entrevista con América Hoy, la intérprete aclaró sus intenciones futuras, mostrando que su relación atraviesa una etapa de gran estabilidad y gran confianza entre los dos.

Yahaira Plasencia, bromeó acerca de como imagina su maternidad y el futuro de su bebé como la importancia de su legado artístico. La salsera peruana expresó su deseo de tener una hija, dejando su intención que continúe con la carrera musican por las próximas generaciones.

"Me gustaría que fuera mujer para que cuando yo me muera, haya una Yahaira más, no puede dejar de existir una Yahaira, no hay forma", aclaró.

Esto generó una reacción inmediata entre los fanáticos de la salsera. La espontaneidad mostrada al tratar sus temas internos reafirma por qué la cantante y el controvertido Luis Fernando 'El Diablo' continúan siendo noticia constante, consolidado su romance como una de las más comentadas en el mundo del espectáculo.

En conclusión, esta muestra de afecto no solo ha mantiene la solidez de la relación de ambos, sino que también conserva el deseo de la artista por proyectar su legado más allá de los escenarios.