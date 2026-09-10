Briela Cirilo reaparece haciendo casting tras su salida de Corazón Serrano: "Sería un honor..."

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras tres años rompiéndola con Corazón Serrano, Briela Cirilo decidió dar un paso al costado y guardarse bajo siete llaves los motivos de su salida. Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, la cantante reapareció con un casting que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y que podría acercarla a un reconocido dúo mexicano.

Briela Cirilo sorprende con casting

La salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano se convirtió en uno de los temas que más comentarios generó entre los seguidores de la agrupación.

Fueron tres años los que la cantante pasó rompiéndola en el conocido grupo cumbiambero, hasta que finalmente prefirió dar un paso al costado y no entrar en detalles sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Mientras las especulaciones continúan dando vueltas en redes sociales, Briela parece estar enfocada en lo que viene. Y es que, pocos días después de su salida, la cantante sorprendió al realizar un importante casting con la intención de compartir escenario con un reconocido dúo mexicano.

Briela usó su cuenta de TikTok para subir un clip donde se le ve interpretando la clásica "Por eso te amo" de Río Roma. Para este tema la cantante se juntó con su profesor de canto, que se lució tocando el piano durante toda la presentación.

El video, según explicó la propia artista, corresponde al casting que realizó para buscar la oportunidad de cantar junto a los músicos mexicanos cuando se presenten en nuestro país.

Briela busca cantar junto a Río Roma

Briela no se guardó nada y aprovechó la publicación para explicar por qué decidió participar en este casting. La cantante contó que creció escuchando las canciones de Río Roma y que incluso algunas de ellas fueron importantes en distintos momentos de su vida.

"Crecí con sus canciones y también se las dediqué a personas que me hicieron más fuerte el corazón", escribió inicialmente en la descripción de su video.

Pero eso no fue todo. La exintegrante de Corazón Serrano también aprovechó para dirigirse directamente al dúo mexicano y contarles lo especial que sería para ella tener la oportunidad de cantar junto a ellos.

"Hola soy Briela, soy de la ciudad de Lima y sería un honor compartir escenario con ustedes, no solo para cantar, sino para oír amor", agregó la cantante.

Tras su salida de Corazón Serrano, Briela Cirilo ya busca nuevos retos y realizó un casting para cantar junto a Río Roma, pues creció escuchando las canciones del famoso dúo mexicano.