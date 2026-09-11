Said Palao revela que gana 35 mil soles en 'Esto Es Guerra' tras ser tildado de "mantenido" por Ale Baigorria

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao decidió ponerle fin a las críticas que viene recibiendo por su relación con Alejandra Baigorria y, especialmente, por ser señalado como "mantenido". El integrante de 'Esto Es Guerra' compartió documentación sobre sus finanzas para demostrar que cuenta con ingresos propios, luego de las cuestionamientos generados por su viaje a Tokio junto a la empresaria.

En ese sentido, Said Palao permitió que el programa 'Amor y Fuego' accediera a sus boletas y comprobantes de pago. Entre los documentos entregados destaca una factura emitida a nombre de Producciones PropTV SAC, donde figura que el exchico reality recibe una remuneración mensual de S/ 35.400 por su participación en 'Esto Es Guerra'.

La cifra llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes comentaron el monto revelado por el integrante del reality. De esta manera, Said buscó dejar claro que posee una fuente de ingresos considerable y que no dependería económicamente de Alejandra Baigorria, como algunos usuarios han insinuado en redes sociales.

Las críticas aumentaron durante el reciente viaje que ambos realizaron a Tokio, Japón. La pareja compartió diversos momentos de su recorrido, pero uno de los episodios que más comentarios generó fue el regalo que Said le entregó a la empresaria por su cumpleaños: una cartera de la exclusiva firma Dior valorizada en casi 6 mil dólares.

A raíz de ello, algunos internautas cuestionaron la capacidad económica de Said e incluso señalaron que Alejandra habría terminado pagándose el costoso obsequio. Ante esta situación, el exchico reality también mostró comprobantes relacionados con sus gastos de viaje, entre ellos los pasajes en la ruta Madrid, Abu Dabi y Narita, cuyo costo total habría ascendido a 2.235 dólares.

Asimismo, presentó una reserva de hotel a su nombre que aparecía como pagada. Con estos documentos, Said Palao buscó demostrar que puede asumir sus propios gastos y responder con pruebas a quienes cuestionan su situación económica dentro de su relación con Alejandra Baigorria.