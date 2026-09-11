Stephanie Cayo revela que quiere tener un hijo y una familia sólida: ¿Será madre junto a Alejandro Sanz?

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Stephanie Cayo sorprendió al revelar que ha comenzado a considerar seriamente la posibilidad de convertirse en madre. La actriz peruana contó que, aunque la maternidad es una experiencia que le genera curiosidad y deseo, tiene claro que no quiere vivirla en solitario, pues imagina para su futuro hijo una familia estable y con la presencia de ambas figuras parentales.

Stephanie Cayo revela sus condiciones para ser madre

Durante una reciente entrevista en el pódcast de Aislinn Derbez, la actriz reconoció que desde hace algún tiempo siente deseos de ser mamá. Además, señaló que estar cerca de los 40 años la ha llevado a pensar con mayor atención en esta posibilidad, aunque aclaró que no siente presión ni desesperación por cumplir ese anhelo.

Sin embargo, Stephanie Cayo dejó claro que para ella la maternidad está estrechamente relacionada con la estabilidad familiar. Por ello, no se imagina teniendo un hijo como madre soltera, sino dentro de una relación consolidada, en la que exista un vínculo sólido entre los padres y ambos estén preparados para afrontar juntos la crianza.

En ese sentido, la actriz explicó que busca construir una familia donde exista una figura materna y una figura paterna para su futuro hijo. Aunque aseguró que respeta a las mujeres que deciden criar solas a sus pequeños, reconoció que ese no es el escenario que desea para su propia vida ni la manera en la que actualmente concibe la maternidad.

"Prefiero no ser mamá si no tengo una familia estable. No quiero enviar un mensaje al mundo en donde diga: 'Yo lo puedo sola'. Quizá sea muy cuestionable, respeto a las mamás solteras, pero yo digo: 'Qué fuerte'. No me imagino una familia sola", indicó.

Stephanie Cayo y su futuro con Alejandra Sanz

Asimismo, Stephanie Cayo admitió que también está abierta a la posibilidad de no convertirse en madre. Según explicó, siente que durante varios años ha asumido un papel de cuidado dentro de su propia familia, por lo que no tendría la sensación de haberse quedado sin experimentar la maternidad si finalmente decide no tener hijos.

"También estoy abierta a no ser mamá, porque siento que yo he maternado tanto tiempo, tantos años de mi vida, que no me quedaría con una sensación de lo que no es maternar. Sí lo sé. Sé que no es lo mismo, que es un sentimiento increíble, que nunca has sentido, pero no sé", sentenció.

Actualmente, la actriz mantiene una relación sentimental con el cantante español Alejandro Sanz. No obstante, Stephanie no aseguró que tenga planes concretos de convertirse en madre junto a él. Por ahora, dejó abierta la posibilidad y enfatizó que, si algún día llega ese momento, espera que ocurra dentro de una familia sólida y estable.