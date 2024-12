Exprofesor denuncia no haber recibido pensión en todo el 2024 pese a haber laborado por 40 años

25/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde El Agustino, Geremías Najarro Zamora, un exprofesor del sector público, denuncia una grave situación: no recibe su pensión desde enero de 2024. A pesar de realizar múltiples gestiones ante las autoridades competentes, la falta de atención ha prolongado su espera por casi 12 meses, generando serias consecuencias para su salud y bienestar.

Exprofesor no recibe pensión

Geremías Najarro trabajó durante 44 años, 8 meses y 10 días en el sector educativo, desempeñándose como docente, director y profesor de Educación Física.

Fue cesado el 23 de diciembre de 2023 y, el 4 de enero de 2024, presentó su solicitud de jubilación conforme a la Ley 2530. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta efectiva por parte de la UGEL 06 ni de la ONP.

"Haciendo las gestiones, tocando la puerta de la Defensoría y visitando la UGEL permanentemente, no obstante, hasta ahora no recibo respuesta alguna. También he tocado puertas en la Defensoría", declaró Geremías Najarro.

Además, reveló que su expediente, compuesto por 287 folios, fue extraviado, obligándolo a presentar nuevamente su documentación el 15 de mayo de 2024. Aunque el caso fue elevado a la ONP en agosto, esta observó el expediente en septiembre debido a boletas ilegibles, cuya corrección ha sido postergada por la UGEL.

Consecuencias en la salud

La falta de una pensión también ha tenido un impacto directo en la salud de Geremías Najarro, quien es hipertenso y necesita medicamentos para controlar su condición.

"Lamentablemente, desde julio a la fecha no recibo las pastillas que debo tomar para la hipertensión, el colesterol, entre otros", explicó. Esta situación ha puesto en riesgo su salud, vulnerando sus derechos como jubilado.

El exprofesor expresó su preocupación por la falta de atención médica que enfrenta: "EsSalud me ha dicho que no están pagando y, de manera que, ya no hay atención para mí. Entonces, con esto reitero que también están vulnerando mi salud".

Geremías Najarro también cuestionó la falta de acción por parte de las autoridades encargadas de su pensión. "La UGEL respectiva genera todas las boletas y ahí tenían para subsanarlo más rápido, pero lamentablemente yo veo que no hay voluntad de atención a los jubilados", sostuvo.

La denuncia de Geremías Najarro, exprofesor con 40 años de servicio, ha puesto en evidencia la falta de atención a los derechos de los jubilados. A pesar de haber cumplido con todos los trámites necesarios, aún no ha recibido su pensión correspondiente, lo que ha afectado gravemente su salud y bienestar.